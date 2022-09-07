Банк России заявил о признаках усиления инфляционного давления

Ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране стабильно идет на снижение: по итогам года ожидается показатель на уровне 12%, в первом-втором квартале 2023 г. – на уровне 5-6%, возможно, и 4%. В июле Банк России также дал оптимистичные прогнозы по инфляции. По данным регулятора, в этом году она составит 12-15%, а в следующем — снизится до 5-7%. К показателю в 4% инфляция вернется в 2024 г. Еще в июне ЦБ говорил о росте цен на уровне 14-17% в 2022 г.