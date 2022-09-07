Банк России заявил о признаках усиления инфляционного давления
Ряд ценовых показателей и повышенные инфляционные ожидания населения говорят об усилении инфляционного давления в экономике, следует из подготовленного департаментом исследований и прогнозирования Банка России бюллетеня «О чем говорят тренды».
«Совокупность показателей указывает на то, что устойчивое инфляционное давление сейчас находится на уровне цели по инфляции Банка России или выше. При этом риски на среднесрочной перспективе смещены в сторону проинфляционных», – говорится в бюллетене ЦБ.
Аналитики отмечают, что с поправкой на сезонность темпы роста потребительских цен в следующие месяцы увеличатся. Причиной тому служит исчерпание эффекта переноса от укрепления рубля и повышение потребительского спроса в результате смягчения условий кредитования и снижения склонности к сбережению. В документе сказано, что годовая инфляция замедляется при сохранении близких к нулю темпов роста цен.
В качестве признаков увеличения инфляционного давления аналитики обозначили снижение цен под влиянием разовых факторов, цены на отдельные части потребительской корзины – в частности, на рыночные услуги, ускорение роста денежной массы до максимального уровня с 2012 г. с усилением бюджетного импульса при ограниченном предложении и др.
«Недельная статистика цен свидетельствует о постепенном усилении инфляционного давления в августе. Снижение общего уровня цен продолжилось, однако по сравнению с июлем увеличилось число товаров и услуг, цены на которые растут темпом выше 4% в пересчете на год, и уменьшилось количество позиций, цены на которые снижаются», – сказано в документе.
Ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране стабильно идет на снижение: по итогам года ожидается показатель на уровне 12%, в первом-втором квартале 2023 г. – на уровне 5-6%, возможно, и 4%. В июле Банк России также дал оптимистичные прогнозы по инфляции. По данным регулятора, в этом году она составит 12-15%, а в следующем — снизится до 5-7%. К показателю в 4% инфляция вернется в 2024 г. Еще в июне ЦБ говорил о росте цен на уровне 14-17% в 2022 г.