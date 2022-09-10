Минфин США предупредил о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России

Он добавил, что Россия не обладает большим количеством емкостей для хранения нефти, а скважины и оборудование не настолько современные, чтобы можно было прекратить, а затем возобновить их работу без серьезных затрат. Кроме того, Москва уже сейчас предлагает свою нефть с большими скидками, 30% и более, отметил Адейемо. Это означает, по его мнению, что ограничение цен уже работает на снижение доходов России.