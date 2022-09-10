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Экономика

Минфин США предупредил о последствиях за попытки скрыть цену нефти из России

Ведомости

Режим потолка цен на российскую нефть будет предусматривать ответственность для игроков на рынке, которые попытаются скрыть происхождение или истинную цену закупленной нефти, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо. Его слова приводятся на сайте ведомства.

«Те, кто уклоняется от режима ограничения цен путем фальсификации документации или иного сокрытия истинного происхождения или цены на нефть, столкнутся с последствиями в соответствии с внутренним законодательством юрисдикций, применяющих режим ограничения цен», — заявил Адейемо.

Замминистра пояснил, что вместе со странами G7 США работают над разработкой системы документации и аттестации, которая позволит поставщикам услуг соблюдать требования надлежащим образом.

Адейемо также прокомментировал опасения по поводу того, что Россия не будет продавать нефть по установленной цене или ниже ее и откажется от экспорта. 

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«То, как будет установлено ограничение, является причиной, по которой мы думаем, что этого не произойдет. Россия может вспылить и заявить, что не будет продавать ниже установленной цены, но экономическая сторона сдерживания нефти просто не имеет смысла: предельная цена создает явный экономический стимул для продажи ниже установленного предела», — считает замминистра.

Он добавил, что Россия не обладает большим количеством емкостей для хранения нефти, а скважины и оборудование не настолько современные, чтобы можно было прекратить, а затем возобновить их работу без серьезных затрат. Кроме того, Москва уже сейчас предлагает свою нефть с большими скидками, 30% и более, отметил Адейемо. Это означает, по его мнению, что ограничение цен уже работает на снижение доходов России.

2 сентября министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. Для этого они хотят создать «широкую международную коалицию», которая установит лимит цен на российскую нефть. По мнению Адейемо, введение подобной меры позволит гарантировать поставки российской нефти вне зависимости от новых санкций, а также избежать резких скачков газовых цен.

Согласно плану, который обсуждали министры финансов стран G7, будет введен запрет на финансирование и страхование поставок российской нефти, если они осуществляются по цене выше согласованной. По информации газеты Financial Times, в отношении поставок нефти ограничение начнет действовать 5 декабря, когда в силу вступит эмбарго ЕС на поставки российской нефти, а в отношении нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. Таким способом европейские чиновники хотят сохранить поставки продукции из России, сократив при этом ее нефтяные доходы.

В ответ на подобное решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен на российские газ, нефть и нефтепродукты эти энергоресурсы будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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