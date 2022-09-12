Президент Индонезии: страна рассматривает возможность налаживания импорта нефти из России
Индонезия рассматривает возможность импорта нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке, заявил президент страны Джоко Видодо в интервью британской газетой Financial Times.
«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, конечно. Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа. Мы хотим найти решение», — отметил он.
Как отмечает издание, если Индонезия решит последовать примеру Индии и Китая, которые существенно нарастили закупки российской нефти благодаря предоставляемому дисконту, это поможет России компенсировать значительную часть потерь от сокращения поставок в Европу.
В конце августа стало известно, что Китай с марта по июль закупил у России нефти, нефтепродуктов, газа и угля на $35 млрд по сравнению с $20 млрд за аналогичный период 2021 г. Таможенные данные КНР показали увеличение импорта нефти до 7,15 млн т (+8% по сравнению с 2021 г.), угля – до 7,4 млн т (+14%), а коксующегося угля – до 2 млн т (+63%). Россия стала главным поставщиком топлива в Китай, потеснив Индонезию, при этом часть поставок осуществляется по заниженным ценам.
Импорт нефти из России в Китай резко вырос в 2022 г., потому что после отказа ЕС от закупок нефти в России Москве пришлось переориентировать ее поставки и продавать со скидкой. Эмбарго ЕС на закупки российской нефти вступит в силу в декабре этого года.
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