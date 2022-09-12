Президент Индонезии: страна рассматривает возможность налаживания импорта нефти из России

В конце августа стало известно, что Китай с марта по июль закупил у России нефти, нефтепродуктов, газа и угля на $35 млрд по сравнению с $20 млрд за аналогичный период 2021 г. Таможенные данные КНР показали увеличение импорта нефти до 7,15 млн т (+8% по сравнению с 2021 г.), угля – до 7,4 млн т (+14%), а коксующегося угля – до 2 млн т (+63%). Россия стала главным поставщиком топлива в Китай, потеснив Индонезию, при этом часть поставок осуществляется по заниженным ценам.