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Экономика

Правительство выделит более 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики

Ведомости

Правительство России решило направить свыше 100 млрд руб. на повышение устойчивости российской экономики на фоне санкционных ограничений, в будет выделено 15 млрд руб. на расширение производства самолетов МС-21 и еще 25 млрд руб. – на поддержку системы организации воздушного движения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании.

«Направим на эти цели (повышение устойчивости экономики) более 100 млрд руб. Часть финансирования получит авиационная отрасль. 15 млрд руб. будет выделено  расширение производства самолетов МС-21. Еще 25 млрд руб. мы предусмотрим на поддержку системы организации воздушного движения», – сказал он.

Кроме того, еще 15 млрд руб. направят на программу льготного лизинга морских судов. В целом к 2030 г. на росийских верфях будут построены и переданы транспортным компаниям более 300 судов различного назначения. Выборгский судостроительный завод при этом получит адресную субсидию в размере 3 млрд руб. На нем сейчас строится новый ледокол для Северо-западного бассейна, пояснил Мишустин.

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В рамках поддержи бизнеса Фонд развития промышленности будет докапитализирован более чем на 8 млрд руб. Отдельно будут выделены 4 млрд руб. на программы мало- и среднетоннажной химии, использующейся практически во всех отраслях, добавил премьер. Помимо этого, 2 млрд руб. направят на разработку оборудования для производства СПГ.

Адресную поддержку правительство окажет и Калининградской области, столкнувшейся с ограничениями на транзит грузов из других субъектов страны: регион получит 5,5 млрд руб. на поддержку инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест.

Ранее Мишустин заявил, что считает достойными результаты исполнения федерального бюджета РФ по итогам первого полугодия 2022 г., несмотря на внешнее давление на экономику страны. Объем внешнего госдолга России сократился на треть, а доходы бюджета выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 14 трлн руб., рассказал премьер-министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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