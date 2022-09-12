Правительство выделит более 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики

Кроме того, еще 15 млрд руб. направят на программу льготного лизинга морских судов. В целом к 2030 г. на росийских верфях будут построены и переданы транспортным компаниям более 300 судов различного назначения. Выборгский судостроительный завод при этом получит адресную субсидию в размере 3 млрд руб. На нем сейчас строится новый ледокол для Северо-западного бассейна, пояснил Мишустин.