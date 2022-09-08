Мишустин назвал факторы, поддерживающие финансовую стабильность в России
Функционирование фонда национального благосостояния (ФНБ), создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования — это те факторы, которые помогают сохранить финансовую стабильность даже в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в интервью для фильма телеканала «Россия-24» к 220-летию Минфина.
Мишустин назвал ФНБ важнейшим завоеванием, которое позволило создать «подушку безопасности» вместе с Банком России и «планировать финансирование всех основных функций государства». Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
К числу тех факторов, которые помогают гражданам чувствовать финансовую безопасность, премьер-министр также отнес создание электронного бюджета и технологических платформ администрирования (платформа казначейства, ведение единого казначейского счета, таможенное администрирование).
Ранее Мишустин заявил, что считает достойными результаты исполнения федерального бюджета РФ по итогам первого полугодия 2022 г., несмотря на внешнее давление на экономику страны. Объем внешнего госдолга России сократился на треть, а доходы бюджета выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 14 трлн руб., рассказал премьер-министр.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса