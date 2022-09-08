Мишустин назвал факторы, поддерживающие финансовую стабильность в России

Ранее Мишустин заявил, что считает достойными результаты исполнения федерального бюджета РФ по итогам первого полугодия 2022 г., несмотря на внешнее давление на экономику страны. Объем внешнего госдолга России сократился на треть, а доходы бюджета выросли на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 14 трлн руб., рассказал премьер-министр.