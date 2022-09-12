Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста
Динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, сообщил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что в августе оживилось кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. «Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную: уровень безработицы находится на исторических минимумах – в мае–июле это было всего 3,9%», — добавил Путин.
7 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден. По его словам, расходы бюджета по итогам 2022 г. будут на 20% выше, чем в 2021 г., а спад «если и будет, то незначительный» — в 2% ВВП. «У нас стабилизировались государственные финансы, хочу отметить, что бюджет этого года будет сверстан с профицитом почти под полтриллиона рублей, где-то под 485 млрд, несмотря на все мрачные прогнозы», — заключил глава государства.
На следующий день замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова объявила, что спад экономики России по итогам текущего года составит менее 3%.
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