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Экономика

Путин заявил о выходе российской экономики на траекторию роста

Ведомости

Динамика ключевых экономических показателей говорит о том, что российская экономика постепенно стабилизируется и выходит на траекторию роста, сообщил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Помесячная динамика ключевых показателей также говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста. Предприятия возвращаются к нормальному ритму работы», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что в августе оживилось кредитование экономики, реального сектора и населения со стороны банков. «Считаю очень важным, значимым достижением правительства в целом стабильную ситуацию на рынке труда. Даже более чем стабильную: уровень безработицы находится на исторических минимумах – в мае–июле это было всего 3,9%», — добавил Путин.

7 сентября в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин заявил, что пик самой сложной ситуации в экономике России пройден. По его словам, расходы бюджета по итогам 2022 г. будут на 20% выше, чем в 2021 г., а спад «если и будет, то незначительный» — в 2% ВВП. «У нас стабилизировались государственные финансы, хочу отметить, что бюджет этого года будет сверстан с профицитом почти под полтриллиона рублей, где-то под 485 млрд, несмотря на все мрачные прогнозы», — заключил глава государства.

На следующий день замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова объявила, что спад экономики России по итогам текущего года составит менее 3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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