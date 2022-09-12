В ООН обеспокоены решением Европы возобновить добычу ископаемого топлива

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергоносители. Ранее власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее отказаться и от закупки у России сжиженного природного газа.