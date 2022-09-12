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Экономика

В ООН обеспокоены решением Европы возобновить добычу ископаемого топлива

Ведомости

Решение некоторых европейских стран возобновить производство ископаемого топлива для преодоления энергетического кризиса может привести к загрязнению окружающей среды. Такое заявление сделала заместитель верховного комиссара по правам человека ООН Нада аль-Нашиф.

Она отметила, что решение европейских стран в рамках преодоления энергетического кризиса можно понять, но уточнила, что такая мера не должна продолжаться долго.

«Европа должна перейти на экологически чистую энергию и не должна зацикливаться на ископаемом топливе», — подчеркнула аль-Нашиф (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о планах отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва геологического пласта (фрекинга). Кроме того, Трасс предложила разрешить добычу топлива в Северном море. 

Британское правительство ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 г. Решение было принято из-за риска появления сейсмической активности. Также этот метод активно критикуют экологи.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергоносители. Ранее власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее отказаться и от закупки у России сжиженного природного газа.

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Ранее по теме: Трасс заявила о планах разрешить добычу газа методом фрекинга

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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