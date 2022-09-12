В ООН обеспокоены решением Европы возобновить добычу ископаемого топлива
Решение некоторых европейских стран возобновить производство ископаемого топлива для преодоления энергетического кризиса может привести к загрязнению окружающей среды. Такое заявление сделала заместитель верховного комиссара по правам человека ООН Нада аль-Нашиф.
Она отметила, что решение европейских стран в рамках преодоления энергетического кризиса можно понять, но уточнила, что такая мера не должна продолжаться долго.
«Европа должна перейти на экологически чистую энергию и не должна зацикливаться на ископаемом топливе», — подчеркнула аль-Нашиф (цитата по «РИА Новости»).
На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о планах отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва геологического пласта (фрекинга). Кроме того, Трасс предложила разрешить добычу топлива в Северном море.
Британское правительство ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 г. Решение было принято из-за риска появления сейсмической активности. Также этот метод активно критикуют экологи.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергоносители. Ранее власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее отказаться и от закупки у России сжиженного природного газа.
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