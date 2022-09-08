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Экономика

Трасс заявила о планах разрешить добычу газа методом фрекинга

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о планах отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта (фрекинга). Ранее этот способ добычи ископаемых подвергся критике экологов. 

«Мы покончим с мораторием на добычу наших огромных сланцевых ресурсов, в результате чего мы сможем получать газ уже через шесть месяцев», — сказала Трасс на заседании парламента (цитата по ТАСС).

Речь идет о получении газа с помощью фрекинга — метода гидроразрыва геологического пласта. Уточняется, что добыча газа таким способом возобновится в тех районах, где идею одобрит местное население. 

В рамках борьбы с энергетическим кризисом власти Великобритании также намерены выдать лицензии на добычу нефти и газа в Северном море, добавила новый премьер. По ее словам, будет выдано около 100 разрешений. 

Британское правительство ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 г. Решение было принято из-за риска появления сейсмической активности. 

В начале марта газета The Telegraph сообщала о том, что британское правительство рассматривает возможность возобновить добычу сланцевого газа. Инициатива была предложена в связи с планами Великобритании отказаться от российских энергоресурсов. Так, в марте бывший премьер страны Борис Джонсон заявил, что в течение года Британия намерена отказаться от поставок нефти из России. Также власти страны хотят как можно скорее прекратить закупку у России сжиженного природного газа (СПГ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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