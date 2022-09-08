Трасс заявила о планах разрешить добычу газа методом фрекинга
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о планах отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта (фрекинга). Ранее этот способ добычи ископаемых подвергся критике экологов.
«Мы покончим с мораторием на добычу наших огромных сланцевых ресурсов, в результате чего мы сможем получать газ уже через шесть месяцев», — сказала Трасс на заседании парламента (цитата по ТАСС).
Речь идет о получении газа с помощью фрекинга — метода гидроразрыва геологического пласта. Уточняется, что добыча газа таким способом возобновится в тех районах, где идею одобрит местное население.
В рамках борьбы с энергетическим кризисом власти Великобритании также намерены выдать лицензии на добычу нефти и газа в Северном море, добавила новый премьер. По ее словам, будет выдано около 100 разрешений.
Британское правительство ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 г. Решение было принято из-за риска появления сейсмической активности.
В начале марта газета The Telegraph сообщала о том, что британское правительство рассматривает возможность возобновить добычу сланцевого газа. Инициатива была предложена в связи с планами Великобритании отказаться от российских энергоресурсов. Так, в марте бывший премьер страны Борис Джонсон заявил, что в течение года Британия намерена отказаться от поставок нефти из России. Также власти страны хотят как можно скорее прекратить закупку у России сжиженного природного газа (СПГ).
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