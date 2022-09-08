Трасс заявила о планах разрешить добычу газа методом фрекинга

В начале марта газета The Telegraph сообщала о том, что британское правительство рассматривает возможность возобновить добычу сланцевого газа. Инициатива была предложена в связи с планами Великобритании отказаться от российских энергоресурсов. Так, в марте бывший премьер страны Борис Джонсон заявил, что в течение года Британия намерена отказаться от поставок нефти из России. Также власти страны хотят как можно скорее прекратить закупку у России сжиженного природного газа (СПГ).