В ООН сообщили о высоких ценах на продукты в мире из-за слабости национальных валют
Розничные цены на продукты в мире, несмотря на зерновую сделку, продолжают оставаться высокими из-за ослабления национальных валют, заявила региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер.
«Зерновая сделка, которая способствовала открытию портов на Украине, была самой лучшей новостью для всего мира. Цены снизились на мировом рынке, однако, к сожалению, из-за слабости национальных валют в ряде стран цены на продукты почти не изменились, поскольку поставщикам нужны доллары для импорта продовольствия», — отметила она (цитата по ТАСС).
По словам Флейшер, блокада портов сильнее всего повлияла на Северную Африку и Ближний Восток, поскольку эти регионы соседствуют с Черным морем и зависят от импорта продовольствия. Она также отметила, что там распространяется бедность, а правительства стран не могут расширить программы продовольственной поддержки населения.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля с Украины из 87 было отправлено в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн т сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством». На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с заявлением Путина и подтвердил, что зерно действительно идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны.
На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ глава государства заявил, что сейчас в беднейшие страны поставляется всего 3% украинского зерна и этот объем следует увеличить.
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