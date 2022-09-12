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Экономика

В ООН сообщили о высоких ценах на продукты в мире из-за слабости национальных валют

Ведомости

Розничные цены на продукты в мире, несмотря на зерновую сделку, продолжают оставаться высокими из-за ослабления национальных валют, заявила региональный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по Ближнему Востоку и Северной Африке Корин Флейшер.

«Зерновая сделка, которая способствовала открытию портов на Украине, была самой лучшей новостью для всего мира. Цены снизились на мировом рынке, однако, к сожалению, из-за слабости национальных валют в ряде стран цены на продукты почти не изменились, поскольку поставщикам нужны доллары для импорта продовольствия», — отметила она (цитата по ТАСС).

По словам Флейшер, блокада портов сильнее всего повлияла на Северную Африку и Ближний Восток, поскольку эти регионы соседствуют с Черным морем и зависят от импорта продовольствия. Она также отметила, что там распространяется бедность, а правительства стран не могут расширить программы продовольственной поддержки населения.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что только 2 корабля с Украины из 87 было отправлено в нуждающиеся страны, остальные же — в европейские страны. По его словам, в порты развивающихся стран было доставлено всего 60 000 из 2 млн т сельхозпродукции. Он обвинил западные государства в обмане и назвал ситуацию с вывозом зерна из заблокированных портов Украины «очередным наглым обманом» и «надувательством». На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с заявлением Путина и подтвердил, что зерно действительно идет не в страны Африки, как это первоначально предполагалось, а в богатые страны. 

На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ глава государства заявил, что сейчас в беднейшие страны поставляется всего 3% украинского зерна и этот объем следует увеличить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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