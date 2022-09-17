Bloomberg узнал о планах Бразилии и других стран купить 50% предназначенной ЕС нефти
Россия после вступления в силу эмбарго Евросоюза перенаправит поставки нефти в Индонезию, Пакистан, Бразилию, ЮАР, Шри-Ланку и ряд ближневосточных стран, передает Bloomberg со ссылкой на данные энергетической компании Kpler.
Москва таким образом найдет рынки сбыта примерно для половины экспорта сырой нефти, который будет запрещен в страны ЕС с декабря. Указанные страны, как отмечается в исследовании, могут вместе закупать до 1 млн баррелей нефти в сутки следующей зимой.
Ожидается, что нефтяные санкции приведут к сокращению добычи нефти в России на 2 млн баррелей в день в случае, если Москва не найдет новый покупателей, считают в Международном энергетическом агентстве.
Страны Ближнего Востока, отмечает Kpler, зимой смогут получать до 500 000 баррелей российской нефти ежедневно. Это позволит им перенаправить нефть, ранее использовавшуюся внутри страны, на экспортные рынки.
В начале июня страны – члены ЕС после начала специальной военной операции на Украине согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло и эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Запрет на поставки сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на поставки нефтепродуктов – 5 февраля 2023 г. Запрет на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию планируют ввести позднее. В начале марта США и Великобритания ввели полный запрет на поставки нефти из России, в связи с чем Москва начала переориентировать топливо на азиатские рынки.
2 сентября министры финансов стран G7 (США, Великобритания, Канада, Япония, Италия, Франция и Германия) заявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть. В ответ на подобное решение пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что при установлении лимита цен на российские газ, нефть и нефтепродукты эти энергоресурсы будут поставляться по другим направлениям — в страны, которые работают на рыночных условиях.