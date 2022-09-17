Bloomberg узнал о планах Бразилии и других стран купить 50% предназначенной ЕС нефти

В начале июня страны – члены ЕС после начала специальной военной операции на Украине согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло и эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Запрет на поставки сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на поставки нефтепродуктов – 5 февраля 2023 г. Запрет на поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в не имеющие выхода к морю Венгрию, Словакию и Чехию планируют ввести позднее. В начале марта США и Великобритания ввели полный запрет на поставки нефти из России, в связи с чем Москва начала переориентировать топливо на азиатские рынки.