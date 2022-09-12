Индонезия хочет покупать российскую нефть

Индонезия хочет покупать российскую нефтьСтрана потенциально может приобретать в РФ до 1 млн баррелей в сутки
Власти Индонезии рассматривают возможность закупать нефть в России из-за роста цен на энергоносители на внутреннем рынке, заявил 12 сентября президент страны Джоко Видодо в интервью газете Financial Times.
«Мы всегда отслеживаем все варианты. Если есть страна, которая дает лучшую цену, конечно. <...> Правительство обязано найти различные источники для удовлетворения энергетических потребностей его народа. Мы хотим найти решение», – ответил Видодо на вопрос, намерена ли Индонезия закупать российскую нефть.
Министр туризма Индонезии Сандиага Уно сообщал 24 августа в своем аккаунте в Instagram (заблокирован в РФ, принадлежит запрещенной в России Meta), что Россия предложила покупать ее нефть по цене на 30% ниже, чем на международном рынке. По его словам, президент Индонезии рассматривает это предложение.
Главный научный сотрудник Центра изучения Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Алексей Другов отмечает тяжелое положение нынешнего руководства Индонезии. Президент этой страны, по его словам, отменил госсубсидии на бытовое топливо, что «грозит резким ростом цен на внутреннем рынке».
«Для того чтобы топливный кризис не провоцировал социальную напряженность и не расшатывал политические позиции Видодо, президент страны кровно заинтересован в том, чтобы получить российские энергоносители по выгодно невысоким ценам», – сказал политолог «Ведомостям».
Видодо, вероятно, сможет обсудить закупки нефти в России с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдет на острове Бали в Индонезии 15-16 ноября. Но окончательное решение о поездке Путина на саммит пока не принято, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 4 сентября.
Заявление Видодо прозвучало на фоне решения стран «большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Япония, Германия, Франция и Италия) установить потолок цен на российскую нефть, о чем было объявлено 2 сентября. G7 планирует создать картель покупателей российской нефти, которые будут приобретать топливо не дороже установленного «потолка» цены.
Ранее Bloomberg сообщал, что «большая семерка» обсуждает уровень в $40–60/барр. Тем же, кто присоединится к картелю, но будет закупать нефть по более высокой цене, грозят санкции, следует из опубликованных предварительных инструкций минфина США. Ограничение планируется ввести вместе с вступлением в силу санкций ЕС на морские поставки российской нефти, то есть с 5 декабря 2022 г.
Президент России Владимир Путин 7 сентября на ВЭФ-2022 во Владивостоке заявил, что Россия не будет поставлять свои энергоресурсы, в том числе нефть, на навязанных ей условиях вне рамок контракта. Он назвал идею ограничить цены на российские энергоресурсы административным способом «чушью и бредом».
Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN 11 сентября признала, что введение ограничения цен на российскую нефть может привести к росту цен на топливо на мировых рынках. По ее словам, предложение G7 направлено на то, чтобы снизить доходы России от продажи нефти, но обеспечить стабильные поставки на мировой рынок, чтобы сохранить «доступные для людей цены».
Помочь в этом могли бы страны соглашения ОПЕК+, которые последовательно увеличивали квоты на добычу с апреля 2020 г. Об этом их просили министры финансов G7. Но ОПЕК+ 5 сентября не только не увеличил, но даже снизил квоты на октябрь на 100 000 барр./сутки «на фоне волатильности и нехватки ликвидности» на нефтяном рынке.
Западные страны начали вводить ограничения на импорт нефти из РФ в ответ на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. В марте 2022 г. США и Великобритания приняли полный запрет на поставки российской нефти. В июне Евросоюз согласовал эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ. В результате российским нефтяникам пришлось спешно переориентировать поставки сырья из Европы в Азию. Основными покупателями нефти из РФ в этом регионе стали Индия и Китай. В результате доля России в импорте нефти в Индию выросла в 6 раз до 12%, Китай с марта по июль увеличил импорт нефти из России на 8% по сравнению с 2021 г.
Но покупатели начали просить скидки, из-за чего российская нефть торговалась с дисконтом к Brent, достигавшим $35/барр. Затем спред начал последовательно снижаться и к началу сентября уже достигал всего чуть более $20. СВО и введенные против России санкции спровоцировали панику на рынках, что привело к резкому росту цен на нефть. 8 марта на пике бочка Brent торговалась по $128. Затем цена нефти стабилизировалась и закрепились на уровне около $100/барр. 7–8 сентября котировки упали до $87/барр. на фоне повышения ставки Европейского центробанка (ЕЦБ), однако быстро вернулись на уровень выше $90/барр. 12 сентября ноябрьские фьючерсы Brent на бирже ICE торгуются по $93,8/барр.
Другов обращает внимание, что заявление Видодо было сделано публично, что говорит о серьезности намерений Джакарты. Но США, по его мнению, все еще могут повлиять на окончательное решение, даже если оно будет идти вразрез с интересами страны. Он, в частности, напомнил, что Индонезия под давлением Вашингтона уже значительно сократила военно-техническое сотрудничество с Москвой.
По данным Центра по международной торговле ЮНКТАД/ВТО, Индонезия в первой половине 2022 г. импортировала 6,5 млн т нефти, из них 2,8 млн т (43%) пришлись на Нигерию, 2 млн т (31%) – на Саудовскую Аравию, 344 000 т (5%) – на Анголу, а чуть более 1,3 млн т (21%) – на «прочих» поставщиков.
Россия за первую половину 2022 г. не поставила в Индонезию ни одной тонны нефти, уточнил эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов. Сама Индонезия добывает около 600 000–700 000 барр./сутки при потреблении 1,5-1,6 млн барр./сутки, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.
«Таким образом, максимальный объем импорта из России может составить до 1 млн барр./сутки, что позволит перенаправить большую часть тех морских поставок, которые до сих пор идут в страны ЕС», – считает Галактионов. Однако для этого российским компаниям придется потеснить поставщиков, которые давно закрепились на рынке Индонезии, в том числе Саудовскую Аравию и Нигерию.
Галактионов также считает, что Джакарта «вряд ли захочет увеличить зависимость от одного поставщика», особенно в условиях давления со стороны G7. С этим согласен замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, российские компании смогут поставлять на индонезийский рынок 100 000–200 000 барр./сутки нефти. Но на фоне энергетического кризиса в стране Джакарта скорее всего предпочтет закупать в РФ нефтепродукты, в основном мазут и дизтопливо, в качестве альтернативы газу и углю, полагает Фролов.