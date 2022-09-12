Индонезия хочет покупать российскую нефть

Западные страны начали вводить ограничения на импорт нефти из РФ в ответ на проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. В марте 2022 г. США и Великобритания приняли полный запрет на поставки российской нефти. В июне Евросоюз согласовал эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ. В результате российским нефтяникам пришлось спешно переориентировать поставки сырья из Европы в Азию. Основными покупателями нефти из РФ в этом регионе стали Индия и Китай. В результате доля России в импорте нефти в Индию выросла в 6 раз до 12%, Китай с марта по июль увеличил импорт нефти из России на 8% по сравнению с 2021 г.