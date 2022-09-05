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Экономика

Нефтегазовые дополнительные доходы бюджета РФ в августе оказались выше прогноза

Ведомости

Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России в августе оказался выше оценки Минфина на 85,9 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.

«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема <...> по итогам августа 2022 г. составило 85,9 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 489,3 млрд руб. Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на август в размере 359,5 млрд руб.

В конце августа президент Владимир Путин заявил, что нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России растут, несмотря на санкции западных стран в отношении страны. По мнению главы государства, это говорит о стабилизации экономических показателей «на данный момент времени». При этом Путин подчеркнул, что в России «понимают риски» и видят их в среднесрочной перспективе.  

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После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. В Европе отмечали, что цель санкций в том числе заключается в том, чтобы ослабить российскую экономику. В частности, в США ввели запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Канада также запретила импорт нефтепродуктов из России. Решение об отказе от российских энергоносителей приняли и в Австралии.

Кроме того, власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее прекратить и закупку у России сжиженного природного газа (СПГ). В начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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