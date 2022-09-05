Нефтегазовые дополнительные доходы бюджета РФ в августе оказались выше прогноза

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. В Европе отмечали, что цель санкций в том числе заключается в том, чтобы ослабить российскую экономику. В частности, в США ввели запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Канада также запретила импорт нефтепродуктов из России. Решение об отказе от российских энергоносителей приняли и в Австралии.