Нефтегазовые дополнительные доходы бюджета РФ в августе оказались выше прогноза
Фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России в августе оказался выше оценки Минфина на 85,9 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.
«Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема <...> по итогам августа 2022 г. составило 85,9 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 489,3 млрд руб. Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на август в размере 359,5 млрд руб.
В конце августа президент Владимир Путин заявил, что нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России растут, несмотря на санкции западных стран в отношении страны. По мнению главы государства, это говорит о стабилизации экономических показателей «на данный момент времени». При этом Путин подчеркнул, что в России «понимают риски» и видят их в среднесрочной перспективе.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. В Европе отмечали, что цель санкций в том числе заключается в том, чтобы ослабить российскую экономику. В частности, в США ввели запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Канада также запретила импорт нефтепродуктов из России. Решение об отказе от российских энергоносителей приняли и в Австралии.
Кроме того, власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее прекратить и закупку у России сжиженного природного газа (СПГ). В начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России.
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