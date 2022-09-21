Дефляция в России в период с 13 по 19 августа осталась на уровне 0,03%
Инфляция в России по данным на 19 августа в годовом выражении составила 13,9%, недельная же дефляция по сравнению с предыдущей неделей осталась без изменений и составила 0,03%, следует из данных Росстата.
Потребительские цены с начала года выросли на 10,23%. В период с 13 по 19 сентября в России на 1,3% снизились цены на гречневую крупу, на 1,2% – на сахар-песок, на 0,4% – на мясо кур, маргарин, черный чай и пшено.
Выросли цены на 0,9% на мясные консервы для детского питания, на 0,7% – на куриные яйца, на 0,5% – на вареные колбасы, на 0,4% – на мороженую рыбу.
Среди медикаментов выросла стоимость эргоферона (+1,2%), левомеколя (+0,7%), поливитаминов и аллохола (+0,5%), корвалола (+0,4%) и др.
Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%, на 1,7% снизилась стоимость перелета в экономклассе.
Ранее Минэкономразвития России улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2022 г. до 2,9%. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации. В следующем году экономика продолжит спад – на 0,8%, при этом уже в 2024–2025 гг. ВВП будет расти по 2,6% в год, добавил министр. В конце августа министерство представило проект прогноза, в котором спад ВВП в 2022 г. ожидался на уровне 4,2%, а в 2023 г. – на 2,7%. В прежней версии министерство ожидало, что в 2024 г. экономика вырастет на 3,7%, в 2025 г. – на 2,6%.