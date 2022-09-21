Дефляция в России в период с 13 по 19 августа осталась на уровне 0,03%

Ранее Минэкономразвития России улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2022 г. до 2,9%. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации. В следующем году экономика продолжит спад – на 0,8%, при этом уже в 2024–2025 гг. ВВП будет расти по 2,6% в год, добавил министр. В конце августа министерство представило проект прогноза, в котором спад ВВП в 2022 г. ожидался на уровне 4,2%, а в 2023 г. – на 2,7%. В прежней версии министерство ожидало, что в 2024 г. экономика вырастет на 3,7%, в 2025 г. – на 2,6%.