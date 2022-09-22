В АКРА спрогнозировали уход около 50 банков в ближайшие полтора года
В ближайшие полтора года из России могут уйти около 50 банков, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главу рейтингового агентства АКРА и бывшего зампреда Центрального банка Михаила Сухова. По его словам, число кредитных организаций в стране может приблизиться к 300.
«До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года — еще 30–40 игроков. Прогнозировать такие истории сложно, но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков», — ожидает Сухов.
Он уточнил, что основные экономические факторы, по которым число банков сокращается, связаны с уходом нерезидентов и консолидацией в государственном секторе. По его словам, они еще «не развернулись» окончательно, поэтому в этом году эти факторы сильного значения иметь не будут.
Сейчас на рынке действует около 60 кредитных организаций, которые контролируются иностранным капиталом, сообщил Сухов. Он ожидает, что к концу следующего года примерно половина из них, то есть 20-30 банков, покинет российский рынок. В частности, к таким игрокам Сухов отнес «Райффайзен» и «Юникредит». Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации, уточнил глава АКРА.
При этом на потребителях это отразится не очень сильно. По словам Сухова, прекращение доступа к дешевому фондированию иностранных банков и их материнских компаний приведет к росту стоимости кредитов для корпоративного сектора в среднесрочной перспективе на 1–1,5 п. п. При этом физические лица таких изменений с наибольшей вероятностью не почувствуют.
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