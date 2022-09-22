В АКРА спрогнозировали уход около 50 банков в ближайшие полтора года

Сейчас на рынке действует около 60 кредитных организаций, которые контролируются иностранным капиталом, сообщил Сухов. Он ожидает, что к концу следующего года примерно половина из них, то есть 20-30 банков, покинет российский рынок. В частности, к таким игрокам Сухов отнес «Райффайзен» и «Юникредит». Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации, уточнил глава АКРА.