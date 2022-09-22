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Экономика

В АКРА спрогнозировали уход около 50 банков в ближайшие полтора года

Ведомости

В ближайшие полтора года из России могут уйти около 50 банков, об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главу рейтингового агентства АКРА и бывшего зампреда Центрального банка Михаила Сухова. По его словам, число кредитных организаций в стране может приблизиться к 300.

«До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года — еще 30–40 игроков. Прогнозировать такие истории сложно, но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков», — ожидает Сухов.

Он уточнил, что основные экономические факторы, по которым число банков сокращается, связаны с уходом нерезидентов и консолидацией в государственном секторе. По его словам, они еще «не развернулись» окончательно, поэтому в этом году эти факторы сильного значения иметь не будут.

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Сейчас на рынке действует около 60 кредитных организаций, которые контролируются иностранным капиталом, сообщил Сухов. Он ожидает, что к концу следующего года примерно половина из них, то есть 20-30 банков, покинет российский рынок. В частности, к таким игрокам Сухов отнес «Райффайзен» и «Юникредит». Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации, уточнил глава АКРА.

При этом на потребителях это отразится не очень сильно. По словам Сухова, прекращение доступа к дешевому фондированию иностранных банков и их материнских компаний приведет к росту стоимости кредитов для корпоративного сектора в среднесрочной перспективе на 1–1,5 п. п. При этом физические лица таких изменений с наибольшей вероятностью не почувствуют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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