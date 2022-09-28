Росстат зафиксировал недельную инфляцию в период с 20 по 26 сентября

Как уточняли в Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась до 13,71%. Цены выросли на 0,8% на куриные яйца, на 0,7% – на полукопченые и варено-копченые колбасы, на 0,5% – на фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 0,4% – на вареные колбасы и мясные детские консервы, на 0,3% – на сосиски, сардельки, макароны и др.