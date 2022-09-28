Росстат зафиксировал недельную инфляцию в период с 20 по 26 сентября
В период с 20 по 26 сентября инфляция в России в недельном выражении составила 0,08%, следует из данных Росстата.
Как уточняли в Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция замедлилась до 13,71%. Цены выросли на 0,8% на куриные яйца, на 0,7% – на полукопченые и варено-копченые колбасы, на 0,5% – на фруктово-ягодные консервы для детского питания, на 0,4% – на вареные колбасы и мясные детские консервы, на 0,3% – на сосиски, сардельки, макароны и др.
Сокращение стоимости зафиксировано на сахар-песок – на 1,7%, гречневую крупу – на 1,3%, пшено – на 0,5%, соль – на 0,3%.
Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,5%, при этом стоимость огурцов выросла на 7,2%, помидор – на 4,7%, бананов – на 2,5%. На 3,3% подешевели яблоки, на 3,2% – репчатый лук, на 1,5% – морковь.
Среди медикаментов подорожали эргоферон (+1,7%), левомеколь (+1,1%), анальгин, ренгалин и поливитамины (+0,4%). Снизились цены на аллохол – на 0,3%, валидол и корвалол – на 0,2%.
Среди непродовольственных товаров сильнее всего увеличилась стоимость спичек – на 0,9%, а также зубных паст – на 0,6%, туалетное мыло и стиральные порошки – на 0,4%.
Электропылесосы подорожали на 1,2%, шампуни – на 0,7%, женские колготки – на 0,5%, детские джинсы и футболки – на 0,4%. На 0,6% подешевели кроссовки для взрослых, на 0,5% – смартфоны.
21 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников представил в ходе правительственного часа в Совете Федерации основные параметры обновленного прогноза социально-экономического развития. В частности, министерство понизило прогноз по инфляции в России в 2022 г. с 13,4 до 12,4%. В 2023 г. министерство ожидает роста цен на 5,5%, в 2024 и 2025 гг. – возвращения к таргету в 4%.