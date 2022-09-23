Минэк спустя месяц вновь улучшил прогноз по курсу рубля на 2022 год

Минэкономразвития скорректировало прогноз по курсу рубля в пользу его укрепления. В 2022 г. среднегодовая стоимость доллара ожидается на уровне 68,1 руб./$. В 2023 г. власти ожидают ослабления национальной валюты до 68,3 руб./$, в 2024 г. – до 70,9 руб./$, в 2025 г. – до 72,2 руб./$. Такие параметры прогноза социально-экономического развития приводятся в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Минфина (документ есть у «Ведомостей»). В прежней версии прогноза, представленной сравнительно недавно – в конце августа, министерство ожидало курс в 2023–2025 гг. на уровне 69,2 руб./$, 72,9 руб./$ и 74,8 руб./$.