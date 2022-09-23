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Минэк спустя месяц вновь улучшил прогноз по курсу рубля на 2022 год

До перезапуска бюджетного правила нацвалюта вряд ли ослабнет, считают эксперты
Анастасия Бойко
До конца 2022 г. резкая девальвация рубля маловероятна / Сергей Коньков / ТАСС

Минэкономразвития скорректировало прогноз по курсу рубля в пользу его укрепления. В 2022 г. среднегодовая стоимость доллара ожидается на уровне 68,1 руб./$. В 2023 г. власти ожидают ослабления национальной валюты до 68,3 руб./$, в 2024 г. – до 70,9 руб./$, в 2025 г. – до 72,2 руб./$. Такие параметры прогноза социально-экономического развития приводятся в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Минфина (документ есть у «Ведомостей»). В прежней версии прогноза, представленной сравнительно недавно – в конце августа, министерство ожидало курс в 2023–2025 гг. на уровне 69,2 руб./$, 72,9 руб./$ и 74,8 руб./$.

К 18.00 22 сентября доллар торговался на Мосбирже по 58,7 руб. В среднем за сентябрь 2022 г. курс составил 57,5 руб./$. Прогноз предполагает постепенное смягчение Банком России беспрецедентных ограничений на движение капитала, введенных в феврале – марте 2022 г., уточняется в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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