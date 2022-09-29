В ЛНР сообщили, что гривна полностью вышла из оборота в регионе
Украинская гривна полностью вышла из оборота в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«По крайней мере, если говорить о Луганской Народной Республике, уже очень давно ее [гривны] нет ни в каком обороте», — заявил Мирошник (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что в настоящее время главной задачей ЛНР является «полная легализация» вхождения республики в состав РФ. Мирошник уточнил, что за этим последует интеграция в правовой, социальной и других сферах. Посол также упомянул отказ от таможни между ЛНР и Россией. По его словам, ее ликвидация может «растянуться на месяцы».
«Вместо экспортно-импортных будут внутренние контракты на поставки. То есть, это очень скрупулезный процесс, который растянется на месяцы», — пояснил Мирошник.
В начале сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области снизили курс гривны до 1,25 руб. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области намерены вывести гривну из оборота до конца 2022 г. «Все говорит именно об этом: в пределах этих сроков — до конца года — гривна должна полностью выйти из оборота», — сказал он.
О планах отказаться от гривны в пользу рубля также заявили в Херсонской области. По словам главы правительства региона Сергея Елисеева, этот процесс будет идти «плавно».
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