В ЛНР сообщили, что гривна полностью вышла из оборота в регионе

В начале сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области снизили курс гривны до 1,25 руб. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области намерены вывести гривну из оборота до конца 2022 г. «Все говорит именно об этом: в пределах этих сроков — до конца года — гривна должна полностью выйти из оборота», — сказал он.