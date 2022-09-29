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Экономика

В ЛНР сообщили, что гривна полностью вышла из оборота в регионе

Ведомости

Украинская гривна полностью вышла из оборота в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. 

«По крайней мере, если говорить о Луганской Народной Республике, уже очень давно ее [гривны] нет ни в каком обороте», — заявил Мирошник (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что в настоящее время главной задачей ЛНР является «полная легализация» вхождения республики в состав РФ. Мирошник уточнил, что за этим последует интеграция в правовой, социальной и других сферах. Посол также упомянул отказ от таможни между ЛНР и Россией. По его словам, ее ликвидация может «растянуться на месяцы». 

«Вместо экспортно-импортных будут внутренние контракты на поставки. То есть, это очень скрупулезный процесс, который растянется на месяцы», — пояснил Мирошник. 

В начале сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области снизили курс гривны до 1,25 руб. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области намерены вывести гривну из оборота до конца 2022 г. «Все говорит именно об этом: в пределах этих сроков — до конца года — гривна должна полностью выйти из оборота», — сказал он. 

О планах отказаться от гривны в пользу рубля также заявили в Херсонской области. По словам главы правительства региона Сергея Елисеева, этот процесс будет идти «плавно». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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