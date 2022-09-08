В Херсонской области поменяли курс гривны к рублю

С конца июня в Херсонской области и части Запорожья был установлен курс 1,5 руб. за одну гривну. Также в конце июля власти Херсонской области заявили о планах вывести из оборота украинскую гривну. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что в области будут использовать только российский рубль.