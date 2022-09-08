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Экономика

В Херсонской области поменяли курс гривны к рублю

Ведомости

Власти Херсонской области снизили курс гривны с 1,5 до 1,25 руб. Новый курс в регионе установлен с 6 сентября, следует из указа, подписанного врио главы пророссийской администрации региона Сергеем Елисеевым. Документ опубликован в официальном Telegram-канале Херсонской области.

«С 6 сентября 2022 г. все кредитные организации, банки на территории Херсона и области обязаны применять новый курс при обмене валют», — говорится в сообщении. Отмечается, что нововведение должно упростить осуществление финансовых операций в регионе. 

Ранее курс гривны к рублю снизили в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Теперь стоимость одной гривны в регионах составляет 1,25 российских рубля. Решение вступило в силу с 5 сентября. 

В ходе спецоперации России на Украине под контроль российских военных перешла вся Херсонская область. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу также доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время планово освобождается ДНР. Также под контролем российских военных находится большая часть Запорожской области. 

С конца июня в Херсонской области и части Запорожья был установлен курс 1,5 руб. за одну гривну. Также в конце июля власти Херсонской области заявили о планах вывести из оборота украинскую гривну. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что в области будут использовать только российский рубль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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