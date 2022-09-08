В Херсонской области поменяли курс гривны к рублю
Власти Херсонской области снизили курс гривны с 1,5 до 1,25 руб. Новый курс в регионе установлен с 6 сентября, следует из указа, подписанного врио главы пророссийской администрации региона Сергеем Елисеевым. Документ опубликован в официальном Telegram-канале Херсонской области.
«С 6 сентября 2022 г. все кредитные организации, банки на территории Херсона и области обязаны применять новый курс при обмене валют», — говорится в сообщении. Отмечается, что нововведение должно упростить осуществление финансовых операций в регионе.
Ранее курс гривны к рублю снизили в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Теперь стоимость одной гривны в регионах составляет 1,25 российских рубля. Решение вступило в силу с 5 сентября.
В ходе спецоперации России на Украине под контроль российских военных перешла вся Херсонская область. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу также доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР. По его словам, в настоящее время планово освобождается ДНР. Также под контролем российских военных находится большая часть Запорожской области.
С конца июня в Херсонской области и части Запорожья был установлен курс 1,5 руб. за одну гривну. Также в конце июля власти Херсонской области заявили о планах вывести из оборота украинскую гривну. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что в области будут использовать только российский рубль.
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