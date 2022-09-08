В Херсонской области российские военные спасли подорвавшегося итальянского журналиста

В министерстве рассказали, что 29 августа с началом контрнаступления ВСУ на николаево-криворожском направлении, Сорби в сопровождении двух одетых в военную форму ВСУ людей отправился на передовые позиции украинских войск. Они показали журналисту направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ.