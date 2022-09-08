В Херсонской области российские военные спасли подорвавшегося итальянского журналиста
Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
В министерстве рассказали, что 29 августа с началом контрнаступления ВСУ на николаево-криворожском направлении, Сорби в сопровождении двух одетых в военную форму ВСУ людей отправился на передовые позиции украинских войск. Они показали журналисту направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ.
«Целью провокации украинских спецслужб было дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ», - отмечают в ведомстве.
Во время дальнейшего движения по дороге автомобиль с журналистом подорвался на украинской мине. Водитель такси погиб на месте, а Маттиа Сорби получил тяжелые ранения. Российские военные, оказавшиеся на месте событий, оказали ему медицинскую помощь.
В мае французский журналист телеканала BFM Фредерик Леклер-Имхофф погиб в Луганской области. Леклеру-Имхоффу было 32 года, он освещал военные действия на Украине. Это было его второй поездкой в зону боевых действий для съемки репортажа.
В середине марта американский журналист Брент Рено погиб в городе Ирпень Киевской области. Коллега, который в тот момент был вместе с ним, получил ранения. Рено работал над проектом журнала Time о кризисе беженцев. 14 марта в районе Киева был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл.
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