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В Херсонской области российские военные спасли подорвавшегося итальянского журналиста

Ведомости

Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со стороны ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В министерстве рассказали, что 29 августа с началом контрнаступления ВСУ на николаево-криворожском направлении, Сорби в сопровождении двух одетых в военную форму ВСУ людей отправился на передовые позиции украинских войск. Они показали журналисту направление движения, скрыв, что показанная ему дорога у линии соприкосновения заминирована ВСУ.

«Целью провокации украинских спецслужб было дождаться гибели журналиста в результате огня с российских оборонительных позиций или подрыва такси на мине для последующих обвинений России в убийстве Маттиа Сорби и широкого резонанса в западных СМИ», - отмечают в ведомстве.

Во время дальнейшего движения по дороге автомобиль с журналистом подорвался на украинской мине. Водитель такси погиб на месте, а Маттиа Сорби получил тяжелые ранения. Российские военные, оказавшиеся на месте событий, оказали ему медицинскую помощь.

В мае французский журналист телеканала BFM Фредерик Леклер-Имхофф погиб в Луганской области. Леклеру-Имхоффу было 32 года, он освещал военные действия на Украине. Это было его второй поездкой в зону боевых действий для съемки репортажа.

В середине марта американский журналист Брент Рено погиб в городе Ирпень Киевской области. Коллега, который в тот момент был вместе с ним, получил ранения. Рено работал над проектом журнала Time о кризисе беженцев. 14 марта в районе Киева был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных