В Херсоне рассказали о работе систем ПВО при отражении атаки
В Херсоне, находящемся под контролем России, предположительно сработала система ПВО, сообщили корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».
По их данным, до десяти ракет было запущено в воздух для отражения атак украинских военных, были слышны взрывы.
В мае в ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под полный контроль Херсонскую область. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.
29 августа российские военные сообщили о попытке наступления украинской стороны в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в военном ведомстве заявили, что российские войска отразили атаку. По данным Минобороны, в первые два дня этих попыток ВСУ потеряли более 1700 военнослужащих. Этими попытками Киев хочет создать у Запада иллюзию способности Украины противостоять России, заявил позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.
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