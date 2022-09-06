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В Херсоне рассказали о работе систем ПВО при отражении атаки

Ведомости

В Херсоне, находящемся под контролем России, предположительно сработала система ПВО, сообщили корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».

По их данным, до десяти ракет было запущено в воздух для отражения атак украинских военных, были слышны взрывы.

В мае в ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под полный контроль Херсонскую область. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.

29 августа российские военные сообщили о попытке наступления украинской стороны в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в военном ведомстве заявили, что российские войска отразили атаку. По данным Минобороны, в первые два дня этих попыток ВСУ потеряли более 1700 военнослужащих. Этими попытками Киев хочет создать у Запада иллюзию способности Украины противостоять России, заявил позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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