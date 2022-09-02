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Шойгу заявил о желании Киева создать иллюзию способности защищаться

Ведомости

Попытками контрнаступления Киев хочет создать у Запада иллюзию способности Украины противостоять России. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

«Данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью — создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», — подчеркнул Шойгу (цитата по «РИА Новости»). 

Он также указал на большие потери украинских войск в ходе наступления на николаево-криворожском и других направлениях. По его словам, продолжающиеся попытки контрнаступления не приносят ВСУ успеха. 

29 августа Минобороны РФ подтвердило попытку наступления украинской стороны в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в военном ведомстве заявили, что российские войска отразили отразили атаку. По данным Минобороны, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих. 

31 августа наступление ВСУ на южном направлении продолжилось, новая попытка вновь закончилась провалом, сообщили в российском ведомстве. Уточнялось, что противник понес «значительные потери».

1 сентября Украина предприняла еще несколько попыток продвинуться на харьковском и николо-криворожском направлениях. Они также были безуспешны, заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных