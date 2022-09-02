Шойгу заявил о желании Киева создать иллюзию способности защищаться
Попытками контрнаступления Киев хочет создать у Запада иллюзию способности Украины противостоять России. Такое заявление сделал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.
«Данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью — создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление», — подчеркнул Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
Он также указал на большие потери украинских войск в ходе наступления на николаево-криворожском и других направлениях. По его словам, продолжающиеся попытки контрнаступления не приносят ВСУ успеха.
29 августа Минобороны РФ подтвердило попытку наступления украинской стороны в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в военном ведомстве заявили, что российские войска отразили отразили атаку. По данным Минобороны, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих.
31 августа наступление ВСУ на южном направлении продолжилось, новая попытка вновь закончилась провалом, сообщили в российском ведомстве. Уточнялось, что противник понес «значительные потери».
1 сентября Украина предприняла еще несколько попыток продвинуться на харьковском и николо-криворожском направлениях. Они также были безуспешны, заявил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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