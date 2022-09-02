Школы Донбасса перешли на российскую образовательную программу

«Совершенно не случайно, что первыми, кто проходил обучение в центре «Машук», были учителя из Донбасса – Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья. Первая смена как раз была посвящена им, потому что на Донбассе, на освобожденных территориях, с первого сентября ребята перешли на российскую программу, и это большая работа для учителей, которым надо было пройти подготовку по этой российской программе, этому как раз посвящен центр «Знания» «Машук», – рассказал Кириенко журналистам.