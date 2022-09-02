Школы Донбасса перешли на российскую образовательную программу
Школы на подконтрольных России территориях в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях перешли на российскую программу, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии фестиваля проекта «Знание.Театр» российского общества «Знание». Об этом пишет «Интерфакс».
«Совершенно не случайно, что первыми, кто проходил обучение в центре «Машук», были учителя из Донбасса – Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья. Первая смена как раз была посвящена им, потому что на Донбассе, на освобожденных территориях, с первого сентября ребята перешли на российскую программу, и это большая работа для учителей, которым надо было пройти подготовку по этой российской программе, этому как раз посвящен центр «Знания» «Машук», – рассказал Кириенко журналистам.
Он напомнил, что «Машук» начал свою работу в Пятигорске 20 августа, в нем в течение года будут представлены 14 образовательных направлений, подготовку по которым смогут пройти и российские учителя.
9 июня министр просвещения России Сергей Кравцов на образовательном форуме «Единое образовательное пространство» заявил, что школы республик с 1 сентября 2022 г. перейдут на новые российские образовательные стандарты (ФГОС). Новые стандарты вступят в действие в России с 1 сентября 2022 г. Как пояснили участники форума из Донбасса, они и ранее работали по российским стандартам, но учителям в связи с введением новых ФГОСов необходима переподготовка. Переподготовить планировалось порядка 15 000 педагогов, заявлял Кравцов. Также министр говорил, что 1 сентября в ЛНР и ДНР откроется 1120 школ.