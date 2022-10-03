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Экономика

FT: Британия будет разрабатывать новые газовые месторождения в Северном море

Ведомости

Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании ускорит разработку новых газовых месторождений в Северном море для обеспечения энергетической безопасности королевства, передает газета Financial Times.

Правительство королевства увеличит добычу в Северном море из-за стремления обеспечить больше поставок энергоносителей в Великобританию в ответ на ограничение Россией экспорта природного газа в Европу.

«В эти сложные времена энергетическая безопасность вызывает много вопросов, поэтому регулирующий орган сделает все возможное, чтобы поддержать внутреннее производство», — заявил глава Переходного управления Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTА) Энди Сэмюэль.

Он предупредил, что новые разрешения, которые будут выданы в ходе первого раунда лицензирования, мало что сделают для уменьшения зависимости Великобритании от импорта, которая, как ожидается, будет расти в течение следующих трех десятилетий, несмотря на падение спроса на углеводороды.

В настоящее время Великобритания добывает в Северном море достаточно газа, чтобы удовлетворить примерно 40% потребностей страны. К 2030 г. этот показатель снизится до 30%. В 2021 г. добыча нефти и газа в стране упала на 17% в годовом исчислении до 45 млн тонн нефти и 29 млрд кубометров газа.

В конце сентября на фоне энергетического кризиса власти Великобритании отменили мораторий на добычу сланцевого газа. В правительстве отметили, что принятые меры помогут стране снизить зависимость от импорта иностранных энергоносителей, а также повысят «энергетическую безопасность» Великобритании.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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