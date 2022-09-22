Газета
Экономика

В Великобритании сняли запрет на добычу сланцевого газа

Ведомости

На фоне энергетического кризиса власти Великобритании отменили мораторий на добычу сланцевого газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства.

В распространенном сообщении отмечается, что запрет снимается с 22 сентября. Кроме того, в начале октября правительство намерено провести новый раунд распределения лицензий на разработку месторождений нефти и газа в Северном море. Как ранее заявляла премьер-министр Британии Лиз Трасс, будет выдано 100 разрешений. 

Министерство рассчитывает, что принятые меры помогут стране снизить зависимости от импорта иностранных энергоносителей, а также повысят «энергетическую безопасность» Великобритании. По словам главы ведомства Джейкоба Рис-Могга, к 2040 г. экспорт энергоносителей из королевства должен превышать импорт.

О планах начать добычу газа с помощью фрекинга (методом гидроразрыва пласта) в начале сентября сообщала Трасс. Она отметила, что такое решение позволит стране получить газ уже через 6 месяцев. После этого в ООН выразили обеспокоенность по поводу данной инициативы. В организации указали на риск загрязнения окружающей среды. 

Британское правительство ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 г. Решение было принято из-за риска появления сейсмической активности. Также этот метод активно критикуют экологи.   

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа в Европу цены на газ резко выросли. Рекорд на лондонской бирже ICE был установлен 7 марта этого года — $3892 за тысячу куб. м. В августе, после сообщения «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» на три дня, цены на газ превысили $3500 за тысячу куб. м, но позже цены пошли на спад. 19 сентября стоимость составила меньше $1800 за тысячу куб. м.

Ранее власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее отказаться и от закупки у России сжиженного природного газа.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Трасс заявила о планах разрешить добычу газа методом фрекинга

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных