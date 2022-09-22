В Великобритании сняли запрет на добычу сланцевого газа
На фоне энергетического кризиса власти Великобритании отменили мораторий на добычу сланцевого газа. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства.
В распространенном сообщении отмечается, что запрет снимается с 22 сентября. Кроме того, в начале октября правительство намерено провести новый раунд распределения лицензий на разработку месторождений нефти и газа в Северном море. Как ранее заявляла премьер-министр Британии Лиз Трасс, будет выдано 100 разрешений.
Министерство рассчитывает, что принятые меры помогут стране снизить зависимости от импорта иностранных энергоносителей, а также повысят «энергетическую безопасность» Великобритании. По словам главы ведомства Джейкоба Рис-Могга, к 2040 г. экспорт энергоносителей из королевства должен превышать импорт.
О планах начать добычу газа с помощью фрекинга (методом гидроразрыва пласта) в начале сентября сообщала Трасс. Она отметила, что такое решение позволит стране получить газ уже через 6 месяцев. После этого в ООН выразили обеспокоенность по поводу данной инициативы. В организации указали на риск загрязнения окружающей среды.
Британское правительство ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 г. Решение было принято из-за риска появления сейсмической активности. Также этот метод активно критикуют экологи.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа в Европу цены на газ резко выросли. Рекорд на лондонской бирже ICE был установлен 7 марта этого года — $3892 за тысячу куб. м. В августе, после сообщения «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» на три дня, цены на газ превысили $3500 за тысячу куб. м, но позже цены пошли на спад. 19 сентября стоимость составила меньше $1800 за тысячу куб. м.
Ранее власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее отказаться и от закупки у России сжиженного природного газа.
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