В Великобритании сняли запрет на добычу сланцевого газа

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа в Европу цены на газ резко выросли. Рекорд на лондонской бирже ICE был установлен 7 марта этого года — $3892 за тысячу куб. м. В августе, после сообщения «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» на три дня, цены на газ превысили $3500 за тысячу куб. м, но позже цены пошли на спад. 19 сентября стоимость составила меньше $1800 за тысячу куб. м.