Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1800 впервые с конца июля
Биржевые цены на газ в Европе с начала дня упали более чем на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах впервые с 25 июля в моменте упала до 171,3 евро за МВт/ч, или около $1790 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.
Это реакция рынка на новости о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Сейчас их уровень превышает 85%, хотя изначально страны ЕС хотели заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 гг. и на 90% ко всем последующим зимним периодам.
Достижение этой отметки глава регулятора Клаус Мюллер называл сложным. По его словам, даже если к ноябрю ПХГ будут заполнены на 95%, этого количества газа хватит только на 2,5 месяца, чтобы покрыть все потребности страны в случае полной остановки поставок из России.
В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса