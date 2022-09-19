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Экономика

Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1800 впервые с конца июля

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе с начала дня упали более чем на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах впервые с 25 июля в моменте упала до 171,3 евро за МВт/ч, или около $1790 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.

Это реакция рынка на новости о досрочном заполнении подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Сейчас их уровень превышает 85%, хотя изначально страны ЕС хотели заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 гг. и на 90% ко всем последующим зимним периодам.

Достижение этой отметки глава регулятора Клаус Мюллер называл сложным. По его словам, даже если к ноябрю ПХГ будут заполнены на 95%, этого количества газа хватит только на 2,5 месяца, чтобы покрыть все потребности страны в случае полной остановки поставок из России.

В начале сентября «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября, как предполагалось. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных