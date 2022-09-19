Биржевые цены на газ в Европе упали ниже $1800 впервые с конца июля

Биржевые цены на газ в Европе с начала дня упали более чем на 7%, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, октябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах впервые с 25 июля в моменте упала до 171,3 евро за МВт/ч, или около $1790 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.