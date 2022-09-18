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Экономика

Уровень заполненности ПХГ Европы превысил 85%

Ведомости

Темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы замедлились к середине месяца, а уровень запасов на 16 сентября, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), составляет 85,3%. 

Запасы газа увеличились на 1,28 п. п. по сравнению со средним значением на эту дату за последние пять лет и оцениваются в 91,85 млрд куб. м газа, приводит данные GIE ТАСС.

Средние темпы заполнения европейский хранилищ в сентябре оказались минимальными с весны (около 0,31 п. п. в сутки). 

Из данных ассоциации следует, что ПХГ сейчас наиболее всего заполнены в Португалии (100%), Польше (98,7%), Франции (95,07%), Дании (94,24%), Швеции (90,81%) и Германии (89,33%). Наименьший уровень заполненности хранилищ наблюдается в Латвии (51,59%), Болгарии (69,29%), Венгрии (68,98%), Австрии (73,22%) и Румынии (80,46%).

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Ранее на этой неделе испанская газета La Vanguardia сообщила, что уровень заполненности подземных хранилищ газа Евросоюза составляет почти 83%. По данным источников газеты, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 г., если Евросоюз и те страны, с которыми у блока есть общая сеть поставок (к ним в том числе относится Великобритания), не смогут сократить потребление газа минимум на 10%.

В сентябре в Белом доме заявили, что США помогут странам ЕС нарастить запасы газа к зиме и найти альтернативные источники энергоресурсов взамен российского топлива. По данным «Газпрома», поставки российского газа в страны Евросоюза сократились с января на 48%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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