Уровень заполненности ПХГ Европы превысил 85%
Темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы замедлились к середине месяца, а уровень запасов на 16 сентября, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), составляет 85,3%.
Запасы газа увеличились на 1,28 п. п. по сравнению со средним значением на эту дату за последние пять лет и оцениваются в 91,85 млрд куб. м газа, приводит данные GIE ТАСС.
Средние темпы заполнения европейский хранилищ в сентябре оказались минимальными с весны (около 0,31 п. п. в сутки).
Из данных ассоциации следует, что ПХГ сейчас наиболее всего заполнены в Португалии (100%), Польше (98,7%), Франции (95,07%), Дании (94,24%), Швеции (90,81%) и Германии (89,33%). Наименьший уровень заполненности хранилищ наблюдается в Латвии (51,59%), Болгарии (69,29%), Венгрии (68,98%), Австрии (73,22%) и Румынии (80,46%).
Ранее на этой неделе испанская газета La Vanguardia сообщила, что уровень заполненности подземных хранилищ газа Евросоюза составляет почти 83%. По данным источников газеты, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 г., если Евросоюз и те страны, с которыми у блока есть общая сеть поставок (к ним в том числе относится Великобритания), не смогут сократить потребление газа минимум на 10%.
В сентябре в Белом доме заявили, что США помогут странам ЕС нарастить запасы газа к зиме и найти альтернативные источники энергоресурсов взамен российского топлива. По данным «Газпрома», поставки российского газа в страны Евросоюза сократились с января на 48%.