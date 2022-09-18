Уровень заполненности ПХГ Европы превысил 85%

Ранее на этой неделе испанская газета La Vanguardia сообщила, что уровень заполненности подземных хранилищ газа Евросоюза составляет почти 83%. По данным источников газеты, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 г., если Евросоюз и те страны, с которыми у блока есть общая сеть поставок (к ним в том числе относится Великобритания), не смогут сократить потребление газа минимум на 10%.