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«Газпром» оценил сокращение поставок газа в Европу

Ведомости

Поставки российского газа в страны Евросоюза сократились с января на 48%, сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

«С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании – на 49%», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня стало известно, что Еврокомиссия намерена на заседании Совета ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ. При этом председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что доля российского газа в объеме импорта в 2022 г. сократилась с 40 до 9%. Согласно разработанному ЕК проекту документа, регламентирующего условия ограничений стоимости топлива, цены на российский трубопроводный газ не должны превышать 50 евро за 1 МВтч (около $528 за 1000 куб. м), рассказали источники издания Politico.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что идея административным способом ограничить цены на газ из России является «чушью и бредом». Россия не станет, подчеркнул президент, поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным.

На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября их-за наличия неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.

На фоне этой новости цены на газ перешли к росту после замедления на новостях о досрочном заполнении подземных хранилищ газа в Европе. В частности, Германия достигла уровня заполненности ПХГ в 85% на 2 месяца раньше запланированного срока.

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Ранее по теме: ЕК хочет ввести потолок цен на весь импортный газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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