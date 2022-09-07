«Газпром» оценил сокращение поставок газа в Европу
«С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании – на 49%», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что Еврокомиссия намерена на заседании Совета ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ. При этом председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что доля российского газа в объеме импорта в 2022 г. сократилась с 40 до 9%. Согласно разработанному ЕК проекту документа, регламентирующего условия ограничений стоимости топлива, цены на российский трубопроводный газ не должны превышать 50 евро за 1 МВтч (около $528 за 1000 куб. м), рассказали источники издания Politico.
При этом президент России Владимир Путин заявил, что идея административным способом ограничить цены на газ из России является «чушью и бредом». Россия не станет, подчеркнул президент, поставлять газ, нефть, уголь и другие энергоресурсы, если это не будет соответствовать интересам экономики страны и окажется для нее невыгодным.
На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября их-за наличия неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью.
На фоне этой новости цены на газ перешли к росту после замедления на новостях о досрочном заполнении подземных хранилищ газа в Европе. В частности, Германия достигла уровня заполненности ПХГ в 85% на 2 месяца раньше запланированного срока.
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