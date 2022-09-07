«Газпром» оценил сокращение поставок газа в Европу

Ранее сегодня стало известно, что Еврокомиссия намерена на заседании Совета ЕС 9 сентября представить предложение об установлении предельной цены на российский газ. При этом председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что доля российского газа в объеме импорта в 2022 г. сократилась с 40 до 9%. Согласно разработанному ЕК проекту документа, регламентирующего условия ограничений стоимости топлива, цены на российский трубопроводный газ не должны превышать 50 евро за 1 МВтч (около $528 за 1000 куб. м), рассказали источники издания Politico.