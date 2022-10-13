Курская область направила более 350 млн рублей на гуманитарную поддержку военнослужащих
Курская область выделила свыше 350 млн руб. на гуманитарную поддержку военнослужащих, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он уточнил, что деньги были выделены как из бюджетных средств Курской области, так и «из внебюджетных источников».
«Наша армия сейчас нуждается в дополнительной поддержке, и мы ее оказываем на региональном уровне. В целом затраты на гуманитарную поддержку военнослужащих составляют более 350 млн рублей — это средства из областного бюджета и внебюджетных источников. Отдельное спасибо всем неравнодушным жителям Курской области, предпринимателям и волонтерским организациям. Будем и дальше вместе оперативно закрывать все возникающие дополнительные потребности», — написал он.
Также Старовойт сообщил, что в расходах бюджета Курской области предусмотрено выделение 419 млн руб. для выплаты мобилизованным и добровольцам. Они начнутся «после подписания контрактов и направления военнослужащих в места дислокации после прохождения боевой подготовки в учебных частях».
Что касается затрат на восстановление приграничных районов после обстрелов, то на эти цели уже было выделено более 70 млн руб.
Курская область, как и ряд других приграничных регионов, после начала спецоперации России сообщает об обстрелах своих территорий со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Курской области продлевали 7 октября — действие режима должно было продлиться до 22 октября.
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