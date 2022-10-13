Курская область направила более 350 млн рублей на гуманитарную поддержку военнослужащих

«Наша армия сейчас нуждается в дополнительной поддержке, и мы ее оказываем на региональном уровне. В целом затраты на гуманитарную поддержку военнослужащих составляют более 350 млн рублей — это средства из областного бюджета и внебюджетных источников. Отдельное спасибо всем неравнодушным жителям Курской области, предпринимателям и волонтерским организациям. Будем и дальше вместе оперативно закрывать все возникающие дополнительные потребности», — написал он.