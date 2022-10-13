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Общество

Курская область направила более 350 млн рублей на гуманитарную поддержку военнослужащих

Ведомости

Курская область выделила свыше 350 млн руб. на гуманитарную поддержку военнослужащих, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он уточнил, что деньги были выделены как из бюджетных средств Курской области, так и «из внебюджетных источников».

«Наша армия сейчас нуждается в дополнительной поддержке, и мы ее оказываем на региональном уровне. В целом затраты на гуманитарную поддержку военнослужащих составляют более 350 млн рублей — это средства из областного бюджета и внебюджетных источников. Отдельное спасибо всем неравнодушным жителям Курской области, предпринимателям и волонтерским организациям. Будем и дальше вместе оперативно закрывать все возникающие дополнительные потребности», — написал он.

Также Старовойт сообщил, что в расходах бюджета Курской области предусмотрено выделение 419 млн руб. для выплаты мобилизованным и добровольцам. Они начнутся «после подписания контрактов и направления военнослужащих в места дислокации после прохождения боевой подготовки в учебных частях».

Что касается затрат на восстановление приграничных районов после обстрелов, то на эти цели уже было выделено более 70 млн руб.

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Курская область, как и ряд других приграничных регионов, после начала спецоперации России сообщает об обстрелах своих территорий со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Курской области продлевали 7 октября — действие режима должно было продлиться до 22 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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