Новак сообщил о планах поставить 22 млрд куб. м газа в Китай в следующем году
Россия планирует поставить 22 млрд куб. м газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в 2022 г., об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».
«Газопровод "Сила Сибири", который уже построен. Мы в этом году по нему поставим 15 млрд кубических метров газа, в 2023 планируется 22 млрд куб. м, к 2027 году мы выйдем на плановый уровень в 38 млрд куб. м», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
В начале октября «Газпром» отчитался о поставках по итогам девяти месяцев. В компании отметили рост объема поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Уточняется, что в сентябре было зафиксировано два исторических максимума суточного объема. В начале августа «Газпром» сообщил, что за первые семь месяцев 2022 г. объемы поставок газа в Китай увеличились на 60,9%. А 24 июля компания зафиксировала суточный рекорд экспорта газа из России в Китай по «Силе Сибири». Тогда «Газпром» сообщил, что поставки газа в июле шли регулярно выше суточных норм.
«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай. В 2021 г. по ней в КНР было экспортировано 10,39 млрд куб. м в рамках долгосрочного контракта «Газпрома» с китайской CNPC.
После начала специальной военной операции на Украине и введения санкций на российские энергоносители Россия переориентировала поставки на Восток. Согласно действующему контракту, «Газпром» должен поставить по «Силе Сибири» 15,6 млрд куб. м газа в этом году, или 43 млн куб. м в сутки. Пока что это значительно ниже проектной мощности трубопровода в 38 млрд куб. м в год. Выйти на эти объемы планируется после ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения к 2024 г.
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