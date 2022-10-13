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Экономика

Новак сообщил о планах поставить 22 млрд куб. м газа в Китай в следующем году

Ведомости

Россия планирует поставить 22 млрд куб. м газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в 2022 г., об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Газопровод "Сила Сибири", который уже построен. Мы в этом году по нему поставим 15 млрд кубических метров газа, в 2023 планируется 22 млрд куб. м, к 2027 году мы выйдем на плановый уровень в 38 млрд куб. м», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).

В начале октября «Газпром» отчитался о поставках по итогам девяти месяцев. В компании отметили рост объема поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Уточняется, что в сентябре было зафиксировано два исторических максимума суточного объема. В начале августа «Газпром» сообщил, что за первые семь месяцев 2022 г. объемы поставок газа в Китай увеличились на 60,9%. А 24 июля компания зафиксировала суточный рекорд экспорта газа из России в Китай по «Силе Сибири». Тогда «Газпром» сообщил, что поставки газа в июле шли регулярно выше суточных норм.

«Сила Сибири» является ключевым каналом экспорта российского газа в Китай. В 2021 г. по ней в КНР было экспортировано 10,39 млрд куб. м в рамках долгосрочного контракта «Газпрома» с китайской CNPC.

После начала специальной военной операции на Украине и введения санкций на российские энергоносители Россия переориентировала поставки на Восток. Согласно действующему контракту, «Газпром» должен поставить по «Силе Сибири» 15,6 млрд куб. м газа в этом году, или 43 млн куб. м в сутки. Пока что это значительно ниже проектной мощности трубопровода в 38 млрд куб. м в год. Выйти на эти объемы планируется после ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения к 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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