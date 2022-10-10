Добыча газа независимых производителей в России за девять месяцев выросла на 4%Общая добыча упала на 10% из-за снижающегося экспорта «Газпрома»
В январе – сентябре 2022 г. добыча газа в России снизилась на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 502,8 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с данными статистики Минэнерго РФ. Основное снижение пришлось на добычу «Газпрома», в то время как крупнейшие независимые производители газа – «Роснефть» и «Новатэк» – ее нарастили, отмечают собеседники.
Согласно статистике Минэнерго, добыча газа «Роснефти» в январе – сентябре увеличилась на 16,6% до 36,4 млрд куб. м. «Новатэк» увеличил добычу на 4,2% до 59,6 млрд куб. м. Значительно выросла также добыча «Газпром нефти» – на 41,9% до 24,9 млрд куб. м. Добыча «Татнефти» увеличилась на 10,1% до 682 млн куб. м, Независимой нефтегазовой компании – на 0,8% до 4,5 млрд куб. м.