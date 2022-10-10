Добыча газа независимых производителей в России за девять месяцев выросла на 4%

В январе – сентябре 2022 г. добыча газа в России снизилась на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 502,8 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с данными статистики Минэнерго РФ. Основное снижение пришлось на добычу «Газпрома», в то время как крупнейшие независимые производители газа – «Роснефть» и «Новатэк» – ее нарастили, отмечают собеседники.