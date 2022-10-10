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Добыча газа независимых производителей в России за девять месяцев выросла на 4%

Общая добыча упала на 10% из-за снижающегося экспорта «Газпрома»
Василий Милькин
Станислав Красильников / ТАСС

В январе – сентябре 2022 г. добыча газа в России снизилась на 10,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 502,8 млрд куб. м. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых с данными статистики Минэнерго РФ. Основное снижение пришлось на добычу «Газпрома», в то время как крупнейшие независимые производители газа – «Роснефть» и «Новатэк» – ее нарастили, отмечают собеседники.

Согласно статистике Минэнерго, добыча газа «Роснефти» в январе – сентябре увеличилась на 16,6% до 36,4 млрд куб. м. «Новатэк» увеличил добычу на 4,2% до 59,6 млрд куб. м. Значительно выросла также добыча «Газпром нефти» – на 41,9% до 24,9 млрд куб. м. Добыча «Татнефти» увеличилась на 10,1% до 682 млн куб. м, Независимой нефтегазовой компании – на 0,8% до 4,5 млрд куб. м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных