Мишустин: Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире

В документе установлены новые пороговые значения по производству для внутреннего потребления некоторых категорий продуктов. Так, в стране для российского рынка должно производиться не менее 90% сахара и растительного масла (прежние показатели — 80%), а также не менее 85% рыбной продукции (ранее — 80%). Показатели по остальным продуктам остались без изменений.