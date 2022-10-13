Мишустин: Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире
Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
«Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортером подсолнечного масла», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
По его словам, показатели самообеспеченности этой продукцией превысят 200%, что более чем в два раза выше требований, установленных в Доктрине продовольственной безопасности. Чтобы помочь российским аграриям сохранить конкурентоспособность, правительство предусмотрело в бюджете субсидии на стимулирование производства масличных культур, заключил глава кабмина.
В январе 2020 г. президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности на ближайшие 10 лет. Помимо пороговых значений обеспеченности страны отечественной сельхозпродукцией и продовольствием (зерном, мясом, рыбой и т. д.) в ней была установлена и минимальная доля семян, выведенных в России, – 75%.
В документе установлены новые пороговые значения по производству для внутреннего потребления некоторых категорий продуктов. Так, в стране для российского рынка должно производиться не менее 90% сахара и растительного масла (прежние показатели — 80%), а также не менее 85% рыбной продукции (ранее — 80%). Показатели по остальным продуктам остались без изменений.
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