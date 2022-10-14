В Белоруссии ограничили цены на баяны и балалайки

Лукашенко тогда резко раскритиковал чиновников за недостаточный контроль над справедливым ценообразованием. По его мнению, инфляция, составившая почти 13% с начала 2022 г., неприемлема, как и прогноз Нацбанка и министерства экономики о том, что к концу года она достигнет 19%.