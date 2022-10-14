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Экономика

В Белоруссии ограничили цены на баяны и балалайки

Ведомости

Совет министров Белоруссии утвердил перечень производимых в республике товаров для государственных культурных и образовательных учреждений, цены на которые будут ограничиваться. 

В перечень на данный момент вошли пианино, балалайка, баян, гитара и цимбалы. Цены на них будут определяться самими поставщиками исходя из размера экономически обоснованных затрат и рентабельности не более 10%.

6 октября президент Белоруссии Лукашенко в ходе совещания о ценовой ситуации в республике эмоционально призвал к жестким мерам по ограничению их роста. 

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«С 6 числа (октября. – "Ведомости") запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены», — заявил тогда президент.

Лукашенко тогда резко раскритиковал чиновников за недостаточный контроль над справедливым ценообразованием. По его мнению, инфляция, составившая почти 13% с начала 2022 г., неприемлема, как и прогноз Нацбанка и министерства экономики о том, что к концу года она достигнет 19%.

Он также пригрозил уголовной ответственностью тем, кто будет виновен в повышении цен. При этом Лукашенко допустил, что цены на ряд отдельных товаров все-таки могут вырасти. На следующий день президент подписал соответствующую директиву «О недопустимости роста цен».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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