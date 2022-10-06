Лукашенко запретил любой рост цен

Лукашенко запретил любой рост ценА виноватым в этом пригрозил уголовными делами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел запрет на повышение цен в Белоруссии. Распоряжение об этом он отдал 6 октября на совещании с министрами, губернаторами и председателями палат парламента. Лукашенко резко раскритиковал чиновников за недостаточный контроль над справедливым ценообразованием. По его мнению, инфляция составившая почти 13% с начала 2022 г., неприемлема, как и прогноз Нацбанка и министерства экономики о том, что к концу года она достигнет 19%.
Президент эмоционально призвал к жестким мерам по ограничению роста цен: «С 6 числа (октября. – "Ведомости") запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты».
Тем, кто будет виновен в повышении цен, Лукашенко пригрозил уголовными делами, приказав органам прокуратуры и госконтроля следить за этим. Белорусский лидер допустил, что цены на ряд отдельных товаров все-таки могут вырасти. Но производителям придется получить разрешение министра торговли или облисполкома на то, чтобы продавать свою продукцию по завышенной цене. Без этого, отметил Лукашенко, повышение цен после 6 октября невозможно.
Роль государства в экономике Белоруссии, которая сохраняет в себе элементы и рынка, и планирования, всегда была высока, говорит проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячслав Сутырин. Учитывая, что белорусские власти контролируют экономическую жизнь страны в ручном режиме, подобные заявления Лукашенко не являются чем-то из ряда вон выходящим. К ограничению цен президента побудила сложная экономическая ситуация и санкционная война, объявленная России и Белоруссии со стороны Евросоюза.
При этом, обращает внимания эксперт, ЕС тоже отходит от типично европейской экономической модели, вводя ограничение роста цен на экспортные товары под видом «ценового потолка» на российскую нефть. Экономическая модель Белоруссии имеет запас прочности, и в краткосрочной перспективе ограничение цен будет иметь положительный эффект. Тем не менее, продолжает Сутырин, на практике политика не будет слишком строгой – можно ожидать, что исключения будут сделаны для многих категорий товаров. Кроме того, для увеличения запаса прочности Белоруссии необходима экономическая помощь России. Этим, напоминает Сутырин, и объясняется визит Лукашенко в частично признанную Абхазию 28 сентября.
6 октября российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил о скором согласовании кредита в $1,5 млрд для Белоруссии для целей импортозамещения. Регулирование цен и периодические запреты на повышение цен – не редкость для экономической политики Белоруссии, говорит экономист аналитического департамента «ВТБ Капитал» Александр Исаков. Минэкономики страны запрещала изменения цен по широкому списку социально значимых товаров в феврале и декабре 2021 г. Экономика Белоруссии, добавляет эксперт, оказалась под схожими с антироссийскими санкциями, не имея без соответствующих резервов.