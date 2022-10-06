Лукашенко запретил любой рост цен

При этом, обращает внимания эксперт, ЕС тоже отходит от типично европейской экономической модели, вводя ограничение роста цен на экспортные товары под видом «ценового потолка» на российскую нефть. Экономическая модель Белоруссии имеет запас прочности, и в краткосрочной перспективе ограничение цен будет иметь положительный эффект. Тем не менее, продолжает Сутырин, на практике политика не будет слишком строгой – можно ожидать, что исключения будут сделаны для многих категорий товаров. Кроме того, для увеличения запаса прочности Белоруссии необходима экономическая помощь России. Этим, напоминает Сутырин, и объясняется визит Лукашенко в частично признанную Абхазию 28 сентября.