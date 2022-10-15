Правительство выделило «Крымэнерго» 1 млрд рублей
Правительство РФ одобрило выделение Минэнерго 1 млрд руб. из резервного фонда для предоставления АО «Крымэнерго» субсидии на возмещение расходов. Средства направят на ремонт оборудования и «мероприятия по антитеррористической защищенности», сообщается на сайте кабмина.
Решение о выделении средств было принято на заседании правительства 13 октября. Отмечается, что проект распоряжения направлен на «обеспечение развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».
Средства, как пояснили в правительстве, в текущем году направят на реализацию мероприятий по:
техническому, оперативному обслуживанию и ремонту оборудования
поставке приборов учета и оборудования для создания системы учета электрической энергии
антитеррористической защищенности
оснащению персонала средствами индивидуальной защиты и техническими средствами для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства без привлечения сторонних организаций в Крыму
В конце 2019 г. Минэнерго запросило в федеральном бюджете дополнительные 13 млрд руб. на развитие электросетей в Крыму, сообщал замминистра энергетики России Евгений Грабчак. 40 млрд руб., предусмотренных в программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.», оказалось недостаточно.
«Крымэнерго» украинского бизнесмена Рината Ахметова было национализировано в 2015 г.