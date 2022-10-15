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Экономика

Правительство выделило «Крымэнерго» 1 млрд рублей

Ведомости

Правительство РФ одобрило выделение Минэнерго 1 млрд руб. из резервного фонда для предоставления АО «Крымэнерго» субсидии на возмещение расходов. Средства направят на ремонт оборудования и «мероприятия по антитеррористической защищенности», сообщается на сайте кабмина.

Решение о выделении средств было принято на заседании правительства 13 октября. Отмечается, что проект распоряжения направлен на «обеспечение развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления».

Средства, как пояснили в правительстве, в текущем году направят на реализацию мероприятий по:

  • техническому, оперативному обслуживанию и ремонту оборудования

  • поставке приборов учета и оборудования для создания системы учета электрической энергии

  • антитеррористической защищенности

  • оснащению персонала средствами индивидуальной защиты и техническими средствами для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства без привлечения сторонних организаций в Крыму

В конце 2019 г. Минэнерго запросило в федеральном бюджете дополнительные 13 млрд руб. на развитие электросетей в Крыму, сообщал замминистра энергетики России Евгений Грабчак. 40 млрд руб., предусмотренных в программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.», оказалось недостаточно.

«Крымэнерго» украинского бизнесмена Рината Ахметова было национализировано в 2015 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных