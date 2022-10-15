Правительство выделило «Крымэнерго» 1 млрд рублей

В конце 2019 г. Минэнерго запросило в федеральном бюджете дополнительные 13 млрд руб. на развитие электросетей в Крыму, сообщал замминистра энергетики России Евгений Грабчак. 40 млрд руб., предусмотренных в программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.», оказалось недостаточно.