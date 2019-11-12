На модернизацию электрических сетей в Крыму требуется более 50 млрд рублей

Это позволит повысить надежность сетей до среднего уровня по стране

Статья опубликована в № 4940 от 13.11.2019 под заголовком: Дыры в крымских сетях

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Необходимо построить новую линию 110 кВт длиной около 300 км на Южном берегу Крыма в туристической зоне, где расположены курортные города Евгений Разумный / Ведомости

Минэнерго запросило в федеральном бюджете дополнительные 13 млрд руб. на развитие электросетей в Крыму, рассказал во вторник замминистра энергетики России Евгений Грабчак. 40 млрд руб., предусмотренных в программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 г.», оказалось недостаточно. Из них осталось лишь 8 млрд руб., а независимый ценовой аудит показал, что для развития магистральных сетей полуострова требуется 21 млрд.

Представитель федерального правительства не ответил во вторник вечером на вопрос «Ведомостей», согласовано ли выделение дополнительных 13 млрд руб.