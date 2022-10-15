Власти России обязали недружественных нерезидентов согласовывать сделки с правкомиссией
Президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому сделки недружественных нерезидентов с более чем 1% акций российских финорганизаций должны осуществляться на основании разрешения правкомиссии.
«Установить, что сделки (операции), влекущие за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения более чем на 1% акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских кредитной организации, страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, микрофинансовой компании… осуществляются на основании разрешения, выданного правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ», — говорится в документе.
Также президент предоставил Центробанку РФ полномочие по выдаче разрешений на вывоз из РФ валюты в размере свыше $10 000.
7 марта правительство расширило перечень недружественных стран из-за санкций. К США и Чехии добавились Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Меры реализованы на фоне санкций, которые ранее ввели против России США, Евросоюз (ЕС) и другие страны за специальную операцию 24 февраля.