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Биржевые цены на газ в Европе опустились до $1200 впервые с июня

Ведомости

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 15 июня опустились почти до $1200 за тысячу куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE. Сегодня стоимость ближайшего, ноябрьского, фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах опускалась до 118 евро за МВтч, или около $1202 за тысячу куб. м с учетом текущего курса на международном рынке.

Сейчас стоимость тысячи кубометров газа примерно в 2,6 раза ниже августовских максимумов, когда цены на энергоноситель превышали отметку в $3500. Цены на газ приступили к снижению в том числе на фоне досрочного заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе на 90%. Изначально страны ЕС хотели заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 гг. и на 90% - ко всем последующим зимним периодам.

Накануне, 17 октября, Еврокомиссия отчиталась о расходах ЕС на газ во II квартале текущего года. Согласно данным, представленным в отчете, страны ЕС закупили газа на 75 млрд евро, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. В ЕК отметили, что это связано с более высокими ценами в сравнении с 2021 г.

Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы «ценой за независимость» Европы от России и ее энергоресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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