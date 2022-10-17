Расходы ЕС на газ во II квартале 2022 года выросли в четыре раза
ЕC потратил почти в четыре раза больше на импорт газа во II квартале текущего года — около 75 млрд евро, следует из отчета Еврокомиссии.
«ЕС потратил, как оценивается, 75 млрд евро на импорт газа во II квартале 2022 г. по сравнению с 20 млрд евро во II квартале 2021 г. Из них 23 млрд евро пошли на импорт российского газа», — говорится в документе. В ЕК отметили, что рост произошел в основном из-за более высоких цен.
Потребление газа в ЕС во II квартале упало на 16%, или на 13,9 млрд кубометров в годовом исчислении, составив 71 млрд кубометров, добавлено в отчете.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
Директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер ранее отмечал, что гипотетическое полное прекращение поставок российского природного газа в Европу и холодная зима могут привести к сокращению ВВП до 3% в ряде государств Центральной и Восточной Европы. По словам Каммера, цены на энергоносители резко выросли и вряд ли они скоро вернутся к уровню, на котором находились до начала российской специальной военной операции на Украине.
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