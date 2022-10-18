Газета
Экономика

Госдума в первом чтении поддержала введение акциза на сладкие напитки

Ведомости

Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект, в рамках которого с 1 января 2023 г. предлагается ввести акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр, сообщают «РИА Новости».

По данным агентства, подакцизными станут безалкогольные напитки с добавлением сахара или других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка. Кроме того, к подакцизным товарам относятся напитки, которые изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%. В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.

Облагаться акцизом не будут специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции. Под налог также не попадут напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.

За счет введения акциза на сладкие напитки в федеральный бюджет могут поступать дополнительные доходы в размере около 35 млрд руб. в год, которые планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.

На фоне этого президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков сообщил ТАСС, что возможное введение акциза на сладкие напитки может привести к сокращению объема инвестиций в их производство. Ранее производитель лимонадов «Черноголовка» заявил о приостановке инвестиций в новые производственные мощности в связи с введением акциза на безалкогольные напитки.

Ранее по теме: Минфин предложил повысить минимальные цены на игристое вино

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных