Госдума в первом чтении поддержала введение акциза на сладкие напитки

По данным агентства, подакцизными станут безалкогольные напитки с добавлением сахара или других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка. Кроме того, к подакцизным товарам относятся напитки, которые изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%. В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.