Госдума в первом чтении поддержала введение акциза на сладкие напитки
Государственная дума поддержала в первом чтении законопроект, в рамках которого с 1 января 2023 г. предлагается ввести акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр, сообщают «РИА Новости».
По данным агентства, подакцизными станут безалкогольные напитки с добавлением сахара или других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка. Кроме того, к подакцизным товарам относятся напитки, которые изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%. В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.
Облагаться акцизом не будут специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции. Под налог также не попадут напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.
За счет введения акциза на сладкие напитки в федеральный бюджет могут поступать дополнительные доходы в размере около 35 млрд руб. в год, которые планируется направить на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом.
На фоне этого президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков сообщил ТАСС, что возможное введение акциза на сладкие напитки может привести к сокращению объема инвестиций в их производство. Ранее производитель лимонадов «Черноголовка» заявил о приостановке инвестиций в новые производственные мощности в связи с введением акциза на безалкогольные напитки.