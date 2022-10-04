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Экономика

Минфин предложил повысить минимальные цены на игристое вино

Ведомости

Минфин России предложил повысить минимальные цены на игристое вино с 1 января 2023 г., следует из проекта приказа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Из документа следует, что минимальная розничная цена составит 239 руб. за 0,75 л, оптовая – 199 руб., отпускная — 166 руб. за 0,75 л. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 г. и будет действовать до 31 декабря 2028 г.

В пояснительной записке к проекту приказа указано, что в прошлом году минимальные цены на игристое вино не повышались. При этом ставка акциза на игристое вино индексировалась на 2022 г., также предусмотрена индексация ставки акциза в 2023 г. – до 45 руб. за литр.

В конце сентября министерство предложило со следующего года поднять минимальные цены на водку, коньяк и бренди. Так, минимальная розничная цена на водку, в соответствии с документом, с 2023 г. должна составить 281 руб. за 0,5 л (вместо 261 руб.), минимальная отпускная цена у производителей – 229 руб. (вместо 214 руб.), а оптовая – 238 руб. (вместо 222 руб.).

Минимальная розничная цена коньяка должна вырасти с 480 до 517 руб., а бренди – с 348 до 375 руб. Минимальные отпускные цены на коньяк и бренди, предлагает Минфин, вырастут до 397 руб. и 289 руб. соответственно, а оптовые – до 419 руб. и 304 руб. соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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