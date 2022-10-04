Минфин предложил повысить минимальные цены на игристое вино

В пояснительной записке к проекту приказа указано, что в прошлом году минимальные цены на игристое вино не повышались. При этом ставка акциза на игристое вино индексировалась на 2022 г., также предусмотрена индексация ставки акциза в 2023 г. – до 45 руб. за литр.