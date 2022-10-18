Правительство направит почти 12 млрд рублей на создание национальных фильмов

«В 2023 г. Минкультуры РФ будут выделены 11,6 млрд руб., в 2024 и 2025 – 12,28 млрд руб. ежегодно; в том числе 7,6 млрд руб. ежегодно Фонду кино в целях поддержки широкого зрительского кино, в 2023 г. не менее 25 проектов, в 2024 – 30, 2025 – 35», — сообщил Давиденко на совещании в Совете Федерации.