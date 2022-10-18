Правительство направит почти 12 млрд рублей на создание национальных фильмов
В следующем году будет выделено 11,6 млрд руб. на создание и поддержку производства национальных кинофильмов в России, сообщил глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко, пишет «Интерфакс».
«В 2023 г. Минкультуры РФ будут выделены 11,6 млрд руб., в 2024 и 2025 – 12,28 млрд руб. ежегодно; в том числе 7,6 млрд руб. ежегодно Фонду кино в целях поддержки широкого зрительского кино, в 2023 г. не менее 25 проектов, в 2024 – 30, 2025 – 35», — сообщил Давиденко на совещании в Совете Федерации.
В этом году власти поддержат по линии Минкультуры 70 игровых полнометражных фильмов и по линии Фонда кино не менее 23 новых проектов, рассказал Давиденко.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству закрепить в законодательстве положения о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Это касается производства и проката национальных художественных фильмов. Поручение президента должно быть исполнено до 30 декабря 2022 г.
В июле советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил ТАСС, что доля российских фильмов в прокате увеличится с 2024 г. на фоне импортозамещения в сфере кино, которое требует наращивания производства национальных фильмов.