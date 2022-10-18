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Экономика

Правительство направит почти 12 млрд рублей на создание национальных фильмов

Ведомости

В следующем году будет выделено 11,6 млрд руб. на создание и поддержку производства национальных кинофильмов в России, сообщил глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко, пишет «Интерфакс».

«В 2023 г. Минкультуры РФ будут выделены 11,6 млрд руб., в 2024 и 2025 – 12,28 млрд руб. ежегодно; в том числе 7,6 млрд руб. ежегодно Фонду кино в целях поддержки широкого зрительского кино, в 2023 г. не менее 25 проектов, в 2024 – 30, 2025 – 35», — сообщил Давиденко на совещании в Совете Федерации.

В этом году власти поддержат по линии Минкультуры 70 игровых полнометражных фильмов и по линии Фонда кино не менее 23 новых проектов, рассказал Давиденко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству закрепить в законодательстве положения о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Это касается производства и проката национальных художественных фильмов. Поручение президента должно быть исполнено до 30 декабря 2022 г.

В июле советник президента по культуре Владимир Толстой сообщил ТАСС, что доля российских фильмов в прокате увеличится с 2024 г. на фоне импортозамещения в сфере кино, которое требует наращивания производства национальных фильмов.

Ранее по теме: Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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