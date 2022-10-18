Цена газа в Европе опустилась ниже $1100 за тысячу кубометров впервые с июня
Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $1100 за 1000 куб. м впервые с 15 июня, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1090,5 за 1000 куб. м, или 107,355 евро за МВт\ч. Цена на газ в ЕС ранее сегодня опускалась ниже $1200 за 1000 куб. м.
Текущая динамика цен связана с относительно теплой погодой в Европе (около +20 градусов и выше во Франции, Италии, Испании, +15 и выше в Германии) и высоким уровнем заполнения ПХГ. По данным Gas Infrastructure Europe на 16 октября, уровень заполнения европейских ПХГ составлял чуть более 92%. Изначально страны ЕС ставили цель заполнения хранилищ минимум на 80% к зиме 2022/23 гг. и на 90% — ко всем последующим зимним периодам.
Накануне, 17 октября, Еврокомиссия отчиталась о расходах ЕС на газ во II квартале текущего года. Согласно данным, представленным в отчете, страны ЕС закупили газа на 75 млрд евро, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. В ЕК отметили, что это связано с более высокими ценами в сравнении с 2021 г.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы «ценой за независимость» Европы от России и ее энергоресурсов.
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