Цена газа в Европе опустилась ниже $1100 за тысячу кубометров впервые с июня

Накануне, 17 октября, Еврокомиссия отчиталась о расходах ЕС на газ во II квартале текущего года. Согласно данным, представленным в отчете, страны ЕС закупили газа на 75 млрд евро, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. В ЕК отметили, что это связано с более высокими ценами в сравнении с 2021 г.