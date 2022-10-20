Британская сеть магазинов Aldi UK может начать продажу насекомых из-за кризиса

Данная новость вызвала возмущение у читателей Daily Mail. Наиболее популярный на момент публикации комментарий содержит обвинения в адрес властей Великобритании в том, что они плохо заботятся о своих гражданах. «Вот что думает о вас британское правительство. Вы будете с этим мириться? Они съедят всю хорошую еду, в то время как вы будете питаться как животные... Я такими вещами заниматься не буду...» — написал разгневанный комментатор.