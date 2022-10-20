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Экономика

Британская сеть магазинов Aldi UK может начать продажу насекомых из-за кризиса

Ведомости

Британская сеть дискаунтеров Aldi UK рассматривает возможность запуска продаж съедобных насекомых на фоне экономического кризиса, который привел к увеличению расходов домохозяйств и росту стоимости жизни, сообщает таблоид Daily Mail.

Издание отмечает, что некоторые насекомые, например сверчки, являются доступным и дешевым источником белка. В качестве поставщика Aldi рассматривает компанию Yum Bug, которая производит блюда на основе насекомых. Основатели компании Аарон Томас и Лео Тейлор выступят на телепередаче Channel 4 (планируется снять шесть серий) Aldi's Next Big Thing, в рамках которой они попытаются убедить менеджмент Aldi выбрать именно их продукцию в рамках программы по продвижению местных производителей. В случае победы их товары будут представлены на полках около 1000 магазинов.

Заявку на участие в программе подали несколько сотен стартапов, Yum Bug смогла пройти первоначальный отбор наряду с несколькими другими проектами. Они представят свою продукцию топ-менеджеру Aldi UK Джули Эшфилд, которая отвечает за закупки. Она будет оценивать продукт по ряду критериев, включая стоимость, упаковку, спрос, а также возможность наращивания производства. В финал выйдут только два проекта, после чего им дадут четыре недели на то, чтобы исправить выявленные недостатки. Далее сеть решит, какой продукт она будет закупать.

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«Наша задача заключается в том, чтобы изменить взгляд на потребление насекомых, они являются одним из самых устойчивых источников белка в мире... Мы хотим вывести поедание насекомых в мейнстрим. Если нам удастся показать себя покупателям Aldi, это станет прекрасной возможностью», — заявил Томас, отметив, что в сверчках содержится больше белка, чем в говядине.

Данная новость вызвала возмущение у читателей Daily Mail. Наиболее популярный на момент публикации комментарий содержит обвинения в адрес властей Великобритании в том, что они плохо заботятся о своих гражданах. «Вот что думает о вас британское правительство. Вы будете с этим мириться? Они съедят всю хорошую еду, в то время как вы будете питаться как животные... Я такими вещами заниматься не буду...» — написал разгневанный комментатор.

Ранее сегодня об отставке объявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, она проработала на своем посту всего 45 дней. Одной из причин ее отставки стало усугубление экономической ситуации в стране и неспособность кабинета принять адекватные меры реагирования. По итогам сентября инфляция в Соединенном Королевстве достигла рекордных за 40 лет 10,1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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