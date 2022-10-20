Медведев попрощался с Трасс по-английски
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попрощался в Twitter с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, которая ранее сегодня подала в отставку.
«Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce («Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук». — Прим. «Ведомостей»)», — иронично написал Медведев.
Таким образом он поддержал шутку британцев, которые предложили делать ставки, кто продержится дольше: Трасс на посту премьера Соединенного Королевства или салат латук в свежем состоянии.
Ранее сегодня уход в отставку Трасс также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Такого позора (премьера) Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — написала она в Telegram.
20 октября Трасс объявила, что покидает пост премьера Великобритании. «Я признаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я был избрана членами Консервативной партии», — заявила она.
BBC отметило, что Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту — 45 дней. Она стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 г. Летом 2019 г. в отставку ушла Тереза Мэй, а в июле 2022 г. об уходе с поста премьера объявил Борис Джонсон.
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