Медведев попрощался с Трасс по-английски

BBC отметило, что Трасс вошла в историю как премьер с самым коротким сроком пребывания на посту — 45 дней. Она стала третьим британским премьером, лишившимся своего поста с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 г. Летом 2019 г. в отставку ушла Тереза Мэй, а в июле 2022 г. об уходе с поста премьера объявил Борис Джонсон.