Британцев предупредили об угрозе отключения электричества зимой на фоне кризиса
Британские домохозяйства могут столкнуться с веерными отключениями электроэнергии зимой на фоне энергетического кризиса в стране, передает телеканал Sky News со ссылкой на оператора единой энергосистемы королевства — компанию National Grid.
«Оператор электроэнергетической системы National Grid (ESO) предупредил, что в некоторых районах могут быть введены запланированные трехчасовые отключения электроэнергии в маловероятном случае, если поставки газа не будут соответствовать спросу», — говорится в сообщении компании.
С ноября в королевстве будет запущена энергосберегающая программа, которая позволит финансово стимулировать жителей, отказывающихся пользоваться бытовой техникой в наиболее загруженные вечерние часы после работы. «Если вы включите свою стиральную машину или любой другой электроприбор ночью вместо вечернего часа пик, то вы сможете вернуть деньги, [потраченные на оплату счетов], назад», — отметил один из руководителей оператора Джейк Ригг.
Ранее стало известно, что библиотеки и театры в британском графстве Девон будут работать дольше в зимнее время, чтобы люди могли погреться в помещениях на фоне роста счетов за электроэнергию.
Помимо теплых помещений в библиотеках Девона также будут доступны другие услуги. Речь идет об «общественном холодильнике», который будет наполнен бесплатными продуктами из местных супермаркетов, и зимних пальто — их предоставят особо нуждающимся в качестве благотворительности.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Ранее власти Великобритании заявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее отказаться и от сжиженного природного газа (СПГ) из России. Проблема усугубилась после диверсий на «Северных потоках», в организации которых российское руководство обвинило страны Запада.
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