Британские библиотеки и театры увеличат время работы на фоне энергетического кризиса

Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Ранее власти Великобритании заявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее отказаться и от сжиженного природного газа (СПГ) из России. Проблема усугубилась после диверсий на «Северных потоках», в организации которых российское руководство обвинило страны Запада.