Британские библиотеки и театры увеличат время работы на фоне энергетического кризиса
Библиотеки и театры в британском графстве Девон будут работать дольше в зимнее время, чтобы люди могли погреться в помещениях на фоне роста счетов за электроэнергию. Об этом сообщает BBC со ссылкой на совет Девона.
Так, библиотеки графства готовы предложить жителям теплые помещения на фоне энергетического кризиса в Соединенном Королевстве. В частности, об увеличении часов работы библиотек сообщил член городского совета Плимута. Также для тех, кто не может оплатить счета за отопление, будет открыт Королевский театр города.
Помимо теплых помещений, в библиотеках Девона также будут доступны другие услуги. Речь идет об «общественном холодильнике», который будет наполнен бесплатными продуктами из местных супермаркетов, и зимних пальто — их предоставят особо нуждающимся в качестве благотворительности.
Энергетический кризис в западных странах вызван сокращением поставок российских энергоносителей в Европу, а также санкциями против РФ в сфере энергетики. Ранее власти Великобритании заявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее отказаться и от сжиженного природного газа (СПГ) из России. Проблема усугубилась после диверсий на «Северных потоках», в организации которых российское руководство обвинило страны Запада.
В конце августа пресс-служба Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem) сообщила, что стоимость электроэнергии в Великобритании вырастет с 1 октября на 80%, до 3549 фунтов стерлингов ($4200) в год. Таким образом средний счет в стране увеличится более чем на 1578 фунтов стерлингов ($1860).
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