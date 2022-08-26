Стоимость электроэнергии в Великобритании увеличится с октября на 80%

Ранее Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что в июне 2022 г. страна не импортировала российское топливо впервые с января 1997 г., то есть с момента начала ведения такого учета. В среднем за 12 месяцев до февраля 2022 г., когда Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, страна ежемесячно ввозила российского топлива на 499 млн фунтов стерлингов ($588,8 млн по текущему курсу). Теперь объем импорта сократился до нуля.