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Общество

Стоимость электроэнергии в Великобритании увеличится с октября на 80%

Ведомости

Стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября увеличится на 80% до 3 549 фунтов стерлингов ($4 200) в год, сообщает пресс-служба Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства (Ofgem).

В результате средний счет за электричество в Британии вырастет более чем на $1 578 фунтов стерлингов ($1 860). Последний раз Ofgem пересматривала цены в апреле этого года, тогда их рост составил 54% до 1 971 фунтов стерлингов в год ($2 330).

Основной причиной роста цен в регуляторе называют экономическое противостояние между Россией и западными странами, которое началось после начала специальной военной операции на Украине. «Цены на энергоносители достигли рекордных уровней в результате агрессивных экономических действий Российского государства. Они медленно и преднамеренно отключают поставки газа в Европу, нанося ущерб нашим домохозяйствам, предприятиям и экономике в целом. У Ofgem нет другого выбора, кроме как отразить это повышение стоимости в предельных ценах», – заявил генеральный директор Ofgem Джонатан Брирли.

Ранее Бюро национальной статистики Великобритании сообщило, что в июне 2022 г. страна не импортировала российское топливо впервые с января 1997 г., то есть с момента начала ведения такого учета. В среднем за 12 месяцев до февраля 2022 г., когда Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, страна ежемесячно ввозила российского топлива на 499 млн фунтов стерлингов ($588,8 млн по текущему курсу). Теперь объем импорта сократился до нуля.

Кроме того, 17 августа Бюро национальной статистики Великобритании рассказало о росте годовой инфляции в стране до 10,1% по итогам июля против 9,4% в июне.  В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6% в июле в сравнении с 0,8% в июне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных