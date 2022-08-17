Инфляция в Великобритании ускорилась на 10,1%

«Цены на продукты питания заметно выросли, особенно на хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо и овощи, что также отразилось в повышении цен на еду навынос. Рост цен на другие основные товары, такие как корм для домашних животных, туалетные рулоны, зубные щетки и дезодоранты также подтолкнул инфляцию в июле», – сказал главный экономист ONS Грант Фицнер (цитата по Bloomberg).