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Экономика

Инфляция в Великобритании ускорилась на 10,1%

Ведомости

Годовая инфляция в Великобритании выросла до 10,1% по итогам июля с 9,4% в июне, следует из данных Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6% в июле в сравнении с 0,8% в июне.

«Цены на продукты питания заметно выросли, особенно на хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо и овощи, что также отразилось в повышении цен на еду навынос. Рост цен на другие основные товары, такие как корм для домашних животных, туалетные рулоны, зубные щетки и дезодоранты также подтолкнул инфляцию в июле», – сказал главный экономист ONS Грант Фицнер (цитата по Bloomberg).

Bloomberg отметил, что Банк Англии ожидает превышения уровня инфляции в 13% к концу года.

22 июня ONS сообщило, что уровень инфляции в Великобритании по итогам мая достиг 9,1%. Это стало самым высоким значением за последние 40 лет и самым высоким показателем среди стран G7. В результате роста цен около 60% взрослых жителей страны начали экономить на предметах первой необходимости, ситуация также усугубилась снижением уровня реальных заработных плат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных