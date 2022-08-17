Инфляция в Великобритании ускорилась на 10,1%
Годовая инфляция в Великобритании выросла до 10,1% по итогам июля с 9,4% в июне, следует из данных Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6% в июле в сравнении с 0,8% в июне.
«Цены на продукты питания заметно выросли, особенно на хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо и овощи, что также отразилось в повышении цен на еду навынос. Рост цен на другие основные товары, такие как корм для домашних животных, туалетные рулоны, зубные щетки и дезодоранты также подтолкнул инфляцию в июле», – сказал главный экономист ONS Грант Фицнер (цитата по Bloomberg).
Bloomberg отметил, что Банк Англии ожидает превышения уровня инфляции в 13% к концу года.
22 июня ONS сообщило, что уровень инфляции в Великобритании по итогам мая достиг 9,1%. Это стало самым высоким значением за последние 40 лет и самым высоким показателем среди стран G7. В результате роста цен около 60% взрослых жителей страны начали экономить на предметах первой необходимости, ситуация также усугубилась снижением уровня реальных заработных плат.
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