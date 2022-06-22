Инфляция в Великобритании достигла максимального уровня за последние 40 лет
Британское управление национальной статистики сообщило, что уровень инфляции в Великобритании по итогам мая достиг 9,1%. Это самое высокое значение за последние 40 лет и самый высокий показатель среди стран G7, пишет Bloomberg.
В апреле цены в стране выросли в среднем на 9%. Эксперты прогнозируют, что Великобританию ждет стабильно высокая инфляция и рецессия. Банк Англии, в свою очередь, ожидает ускорения темпов роста цен до 11% в октябре этого года.
В результате роста цен около 60% взрослых жителей страны начали экономить на предметах первой необходимости, ситуация также усугубилась снижением уровня реальных заработных плат. Британское правительство делает все возможное для сдерживания инфляции, заявил министр финансов страны Риши Сунак после публикации данных.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел пакет мер для компенсации расходов за электроэнергию, однако среди принятых шагов не было предусмотрено повышение заработных плат. Тем временем Банк Англии повышает ключевую ставку до рекордных значений – в мае ставка выросла до 1%, что является максимальным уровнем за последние 13 лет.