Великобритания прекратила импорт российского топлива впервые с 1997 года

Маслов отмечает, что отказ от российских энергоресурсов не так серьезно ударил по экономике Великобритании, как по странам ЕС, которые не способны удовлетворить потребности в сырье самостоятельно. Он также обращает внимание на то, что хотя Россия в 2021 г. была основным поставщиком переработанной нефти в Британию, но основные недостающие объемы сырой нефти страна получала из Норвегии (49,9% импорта на 8,8 млрд фунтов стерлингов) и США (38%). При этом Великобритания сама экспортировала сырую нефть в Нидерланды (на 6,2 млрд фунтов) и Китай (на 3,9 млрд фунтов). Миронюк добавляет, что Великобритания сама является крупным производителем сырой нефти и 2020 г. даже оказалась ее нетто-экспортером (0,5 млн т).