Великобритания прекратила импорт российского топлива впервые с 1997 года

Великобритания прекратила импорт российского топлива впервые с 1997 годаВ 2021 году Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в эту страну
Великобритания (ВБ) в июне 2022 г. не импортировала российское топливо впервые с января 1997 г., то есть с момента начала ведения такого учета, сообщило 24 августа Национальное бюро статистики ВБ.
В среднем за 12 месяцев до февраля 2022 г., когда Россия начала проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, страна ежемесячно ввозила российского топлива на 499 млн фунтов стерлингов ($588,8 млн по текущему курсу). Теперь объем импорта сократился до нуля.
Импорт российской переработанной нефти в ВБ в июне, по данным статистического ведомства, снизился на 281 млн фунтов стерлингов, импорт сырой нефти – на 105 млн фунтов стерлингов, газа – на 95 млн, а угля, кокса и брикетов – на 18 млн.
В ведомстве также обратили внимание, что в 2021 г. Россия была крупнейшим поставщиком переработанной нефти в Великобританию, на которого приходилось 24,1% такого импорта, а также 5,9% ввоза сырой нефти и 4,9% – газа.
После введения антироссийских санкций импорт других российских товаров также начал сокращаться и в июне, по данным британской статистики, составил в денежном выражении всего 33 млн фунтов стерлингов. Это самый низкий показатель с 1997 г.
Власти Великобритании после начала СВО объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее прекратить также и закупку у России сжиженного природного газа (СПГ). В результате импортеры стали искать альтернативы и увеличили импорт сырой нефти из Саудовской Аравии, Нидерландов, Бельгии и Кувейта, что «частично компенсировало сокращение импорта из России», отмечается в релизе нацбюро статистики Великобритании.
Также ранее от импорта российской нефти отказались США, а Евросоюз ввел эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России, которое начнет действовать в декабре этого года. В результате РФ пришлось переориентировать поставки топлива на азиатские рынки – в основном на Индию и Китай («Ведомости» писали об этом 18 мая и 2 июня).
Bloomberg ранее сообщил, что Китай с марта по июль закупил у России нефти, нефтепродуктов, газа и угля на $35 млрд по сравнению с $20 млрд за аналогичный период 2021 г. Импорт нефти за это время вырос на 8%, энергетического угля – на 14%, коксующегося угля – на 63%.
В результате Россия стала главным поставщиком топлива в Китай, потеснив Индонезию. По данным индийских СМИ, с апреля по июнь Индия нарастила импорт российской нефти в 50 раз, в результате чего Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в страну. Доля российского топлива в импорте Индии выросла до 10%, а до начала СВО составляла 0,2%.
Великобритания не была важнейшим рынком сбыта для России, поэтому, скорее всего, у российских компаний получится перенаправить «выпадающие» объемы на азиатское направление, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Он добавляет, что найти покупателей на объемы, которые в целом поставлялись не только в Великобританию, но и Евросоюз, «все еще довольно сложно».
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк отмечает, что Россия пока «умеренно снижает экспорт нефти» и находит покупателей на азиатских рынках, готовых «брать ее с дисконтом». По данным Международного энергетического агентства, в июле экспорт нефти и нефтепродуктов из России снизился на 115 000 барр./сутки к июню – до 7,4 млн барр./сутки. В январе показатель составлял около 8 млн барр./сутки.
Маслов отмечает, что отказ от российских энергоресурсов не так серьезно ударил по экономике Великобритании, как по странам ЕС, которые не способны удовлетворить потребности в сырье самостоятельно. Он также обращает внимание на то, что хотя Россия в 2021 г. была основным поставщиком переработанной нефти в Британию, но основные недостающие объемы сырой нефти страна получала из Норвегии (49,9% импорта на 8,8 млрд фунтов стерлингов) и США (38%). При этом Великобритания сама экспортировала сырую нефть в Нидерланды (на 6,2 млрд фунтов) и Китай (на 3,9 млрд фунтов). Миронюк добавляет, что Великобритания сама является крупным производителем сырой нефти и 2020 г. даже оказалась ее нетто-экспортером (0,5 млн т).
По его словам, в текущей ситуации Великобритания уже переориентировалась на закупки нефти в Кувейте и Саудовской Аравии, но из-за дефицита нефтяных танкеров для ее перевозки цена приобретения для британцев, «вероятно, выше рыночной».
Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что после введения санкций произошел своеобразный «обмен рынками сбыта». Российские компании переориентировали поставки на азиатское направление, а те, кто поставлял энергоресурсы в Азию, перенаправили их в Европу. Например, Россия стала продавать больше угля в Китай, Индию и Турцию, а Европа – получать его из ЮАР, США, Австралии, Индонезии и Колумбии. В результате уголь в Европе подорожал из-за увеличения логистического плеча и как следствие роста транспортных издержек.
Также Юшков обратил внимание, что Великобритании было легче других стран отказаться от российской нефти, поскольку в королевстве меньше нефтеперерабатывающих заводов, настроенных на переработку тяжелой нефти Urals. В марте агентство Argus сообщало о попытках европейских НПЗ приобретать схожие по качеству сорта Forties и Johan Sverdrup. Но, по мнению Юшкова, часть российской нефти все еще может попадать в Великобританию в составе смесей, поскольку страна, в отличие от ЕС, не ввела запрет на такие поставки.